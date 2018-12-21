Едва возобновивший работу аэропорт Gatwick вновь приостановил ее из-за дрона

"Gatwick проверяет сообщения об обнаружении дрона, - сообщается на странице аэропорта в Twitter. - Из предосторожности мы приостановили операции на летном поле".

Спустя час с небольшим администрация Gatwick сообщила, что полеты возобновились: "Представители вооруженных сил, находящиеся в аэропорту, предоставили нам заверение, необходимое для открытия ВПП".

Аэропорт Gatwick, закрывшийся вечером 19 декабря по соображениям безопасности из-за появления в небе двух неопознанных дронов, возобновил работу только утром 21-го. Таким образом, коллапс, затронувший десятки тысяч авиапассажиров, которым не смогли вылететь из Гатвика или прилететь в него, продолжался около 36 часов.

В связи с этим администрация воздушной гавани рекомендовала пассажирам предварительно уточнять информацию о своем рейсе перед поездкой в аэропорт.

Всего 21 декабря должен был принять и отправить 765 рейсов, но свыше 100 из них было отменено. Также в администрации аэропорта прогнозировали задержки вылетов на время вхождения в штатный ритм работы.

Послде появления дронов самолеты, уже летевшие в Gatwick, перенаправлялись в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в воздушные гавани Ливерпуля, Манчестера, Кардифа, Амстердама, Парижа и Бордо.

Беспилотники и операторов пока не нашли

Что касается загадочных беспилотников и их операторов, то ни те, ни другие до сих пор не найдены, несмотря на активные усилия полиции. При этом представитель полиции заверил, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. В связи с этим возникло предположения, что теперь полиция готова сбить беспилотники. Также в полиции сообщили, что в последний раз дроны видели в небе 20 декабря около 22 часов по местному времени.

При этом правоохранители по-прежнему уверены, что этот инцидент, к которому аэропорт и стражи порядка оказались явно не готовы, не связан с террористической деятельностью. По некоторым данным, дронами могли управлять некие эко-активисты.