Дроны в аэропорту Лондона: Полиция наконец задержала виновных
22 декабря 2018, 8:23
Полиция Сассекса задержала двух человек в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик. Об этом сообщила пресс-служба полицейского подразделения.
"В рамках нашего продолжающегося расследования преступного использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов в аэропорт и из него, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре вечером в пятницу 21 декабря", − говорится в заявлении.
Ранее администрация лондонского аэропорта прекратила отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника.
Также на этой неделе Гатвик закрывался из-за появления двух беспилотников.
Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.