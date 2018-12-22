Сб, 22.12.2018
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Дроны в аэропорту Лондона: Полиция наконец задержала виновных

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Аэропорт Гатвик

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Полиция Сассекса задержала двух человек в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик. Об этом сообщила пресс-служба полицейского подразделения.

"В рамках нашего продолжающегося расследования преступного использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов в аэропорт и из него, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре вечером в пятницу 21 декабря", − говорится в заявлении.

Ранее администрация лондонского аэропорта прекратила отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника.

Также на этой неделе Гатвик закрывался из-за появления двух беспилотников.

Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.

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