Вс, 23.12.2018
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Чиновники Минблага остались без премий

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство благосостояния и большая часть подведомственных ему учреждений в декабре и январе не будут выплачивать денежные премии, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Как заявил представитель Минблага Эгил Зариньш, Минблаг своим работникам в декабре и январе не планирует выплачивать премий.

Премии не будут выплачены и работникам Государственного агентства социального страхования, так как они в размере 123,215 тыс. евро уже выплачены по оценке результатов 2017 года в первой половине этого года.

Не планируют премировать своих работников Государственная инспекция по труду и Государственное агентство социальной интеграции.

В декабре 20 работников Государственного агентства занятости, или 2,5% от всех работников, за вклад в достижение целей агентства получили премии в размере месячной зарплаты или 80% от месячной зарплаты на общую сумму 21 833 евро.

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