Пн, 24.12.2018
Кто возненавидел, тот уже побежден. Драка, как впрочем и война, - это последний аргумент побежденного. Андрей Хлывнюк, вокалист "Бумбокс"

В рамках дела о взяточничестве KNAB провел обыск в квартире и гостинице Эйгимса

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Rihards Eigims.

ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET

В рамках дела о взяточничестве KNAB провел обыск и по месту жительства экс-мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, а также в его гостинице Garden, сообщает передача LTV De facto.

Работники KNAB появились в думе во вторник, отправились в кабинет мэра, который уже месяц пустует. Самого Эйгимса задержали в полдень, кроме того допросили его заместителя Игоря Прелатова, у которого на данный момент статус свидетеля.

Обыск проходил не только в кабинете Эйгимса, но и в его квартире, а также в ему принадлежащей гостинице, которая находится за городом.

Напомним, что по начатому уголовному процессу о взятке в размере 10 000 евро в закупках на строительство статус подозреваемых применен и к бывшему мэру Даугавпилса Рихарду Эйгимсу.

В сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства (реновация двух школ).

На этой неделе бюро задержало Эйгимса и провело процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Источники в Даугавпилсской думе, что дело касается закупок на сумму 4 млн евро по перестройке двух образовательных учреждений города, право на которые получила строительная компания "Модус буве".

Адвокат экс-мэра Юрис Дзелме заявил, что Эйгимс вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает и заинтересован в том, чтобы как можно скорее выяснить правду.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ