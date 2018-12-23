В рамках дела о взяточничестве KNAB провел обыск в квартире и гостинице Эйгимса

Работники KNAB появились в думе во вторник, отправились в кабинет мэра, который уже месяц пустует. Самого Эйгимса задержали в полдень, кроме того допросили его заместителя Игоря Прелатова, у которого на данный момент статус свидетеля.

Обыск проходил не только в кабинете Эйгимса, но и в его квартире, а также в ему принадлежащей гостинице, которая находится за городом.

Напомним, что по начатому уголовному процессу о взятке в размере 10 000 евро в закупках на строительство статус подозреваемых применен и к бывшему мэру Даугавпилса Рихарду Эйгимсу.

В сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства (реновация двух школ).

На этой неделе бюро задержало Эйгимса и провело процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Источники в Даугавпилсской думе, что дело касается закупок на сумму 4 млн евро по перестройке двух образовательных учреждений города, право на которые получила строительная компания "Модус буве".