Вт, 25.12.2018
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Насколько эффективны полицейские рейды: "Вас же Waze показывает!"

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В продолжительные праздничные дни полиция проводит привычные рейды:  внимание уделяется тому, чтобы люди не садились за руль в опьянении, использовали ремни безопасности и не превышали установленную скорость.

23 декабря вечером недалеко от Замка света тестирование на алкоголь проходили абсолютно все проезжающие.

Один из остановленных водителей высказал мнение о неэффективности подобных мероприятий: мол, навигационная система Waze задолго предупреждает о полиции и все, кто не желает с ней столкнуться, могут объехать "засаду" по другим дорогам.

В рейде был задействован и кинолог с собакой: многих водителей просили припарковаться на обочине, чтобы пес мог проверить возможное наличие наркотических веществ. 

 Усиленный контроль продилтся до 2 января. Опыт показывает: люди особенно любят нарушать в впервый день нового года.

Полиция в который раз призывает всех быть внимательными и не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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