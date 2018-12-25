Насколько эффективны полицейские рейды: "Вас же Waze показывает!"

В продолжительные праздничные дни полиция проводит привычные рейды: внимание уделяется тому, чтобы люди не садились за руль в опьянении, использовали ремни безопасности и не превышали установленную скорость.
23 декабря вечером недалеко от Замка света тестирование на алкоголь проходили абсолютно все проезжающие.
Один из остановленных водителей высказал мнение о неэффективности подобных мероприятий: мол, навигационная система Waze задолго предупреждает о полиции и все, кто не желает с ней столкнуться, могут объехать "засаду" по другим дорогам.
В рейде был задействован и кинолог с собакой: многих водителей просили припарковаться на обочине, чтобы пес мог проверить возможное наличие наркотических веществ.
Усиленный контроль продилтся до 2 января. Опыт показывает: люди особенно любят нарушать в впервый день нового года.
Полиция в который раз призывает всех быть внимательными и не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.