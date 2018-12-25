Новые правила! До конца года жители должны убрать паровые вытяжки над газовыми плитами

В начале следующего года вступят в силу новые правила Кабинета министров, которые предусматривают, что владельцы квартир будут обязаны ликвидировать паровые вытяжки над газовыми плитами, соединенные с вентиляционными шахтами.
До сих пор большинство многоквартирных домов были оборудованы общей вентиляционной системой, в которую попадали пары из всех квартир здания, в том числе и тех, у которых под паровыми вытяжками находится газовая плита.
Эксперты по пожарной безопасности считают, что эта система чревата возникновением пожаров.
Если в квартире не обеспечена естественная вентиляция, газовые плиты и единая вентиляционная система создают дополнительный риск пожара в здании и угрозу взрыва, а также негативно влияют на состояние здания и на здоровье жителей.
С 1 января 2019 года в помещениях с газовыми плитами или котлами к естественным каналам вентиляции запрещено подводить вытяжки пара, если отсутствуют другие системы вентиляции, обеспечивающие обмен воздуха в помещении.
Об этом сообщается в подпункте 89.10 положения № 238 "Правил пожарной безопасности" Кабинета министров от 19.04.2016. Оно предусматривает подключение к каналу естественной вентиляции "многоквартирного объекта" механического вентиляционного оборудования, если в помещении размещен газовый аппарат и нет вентиляции, обеспечивающей постоянный обмен воздуха в помещении и вывод использованного газа за пределы сооружения". Существуют три варианта, как приспособить кухню к новым законам - заменить газовую плиту на электрическую, снять паровую вытяжку или сделать еще один вентиляционный выход. Нарушителям грозит штраф, начиная от 30 евро.