Новые правила! До конца года жители должны убрать паровые вытяжки над газовыми плитами

До сих пор большинство многоквартирных домов были оборудованы общей вентиляционной системой, в которую попадали пары из всех квартир здания, в том числе и тех, у которых под паровыми вытяжками находится газовая плита.

Эксперты по пожарной безопасности считают, что эта система чревата возникновением пожаров.

Если в квартире не обеспечена естественная вентиляция, газовые плиты и единая вентиляционная система создают дополнительный риск пожара в здании и угрозу взрыва, а также негативно влияют на состояние здания и на здоровье жителей.

С 1 января 2019 года в помещениях с газовыми плитами или котлами к естественным каналам вентиляции запрещено подводить вытяжки пара, если отсутствуют другие системы вентиляции, обеспечивающие обмен воздуха в помещении.