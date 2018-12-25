Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

Инцидент произошел в одном из медицинских учреждений в Центральном районе. Неизвестный мужчина обратился за помощью, а затем расстрелял работавшую с ним сотрудницу клиники из двух травматических пистолетов. Пострадавшая выжила, возбуждено дело о покушении на убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как сообщает «Фонтанка», стрелок пришел в центр восточной медицины «Инсам». Там специализируются на юмейхо- и иглотерапии, а также предлагают «космические процедуры». Мужчина выпустил во врача три пули, она получила легкие ранения.