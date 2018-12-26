Виталий Калоев, убивший авиадиспетчера после гибели семьи, в Рождество стал отцом двойни

В 2002-м жена и двое детей Виталия Калоева погибли в авиакатастрофе над Боденским озером. Через два года после трагедии мужчина убил авиадиспетчера Питера Нильсена, дежурившего в момент аварии. Именно его Виталий считал виновным в смерти своей семьи. Суд приговорил Калоева к восьми годам заключения, однако его досрочно освободили в 2007-м.

25-го декабря стало известно, что 62-летний Виталий Калоев и его супруга Ирина стали родителями двойняшек — мальчика и девочки. Об этом сообщил портал «Регион Online».

«Я счастлив! Спасибо за поздравления! Супруга чувствует себя хорошо. Как назвать детей, пока еще не решили», — сказал Калоев журналистам издания.

Нагиев в фильме "Непрощенный" ФОТО: Промо