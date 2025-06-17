Эвакуация жителей стран Балтии из Израиля столкнулась со сложностями; рейс в Вильнюс задерживается

Во вторник началась эвакуация граждан стран Балтии из Израиля. Их эвакуируют через иорданский город Акабу, используя организованный Литвой эвакуационный рейс. Дорога в Акабу была полна сложностей, эвакуационный автобус пережил иранский ракетный обстрел, сообщает TV3 Ziņas. Никто из эвакуируемых не пострадал.
Утром во вторник из Тель-Авива в Иорданию отправились автобусы с гражданами стран Балтии, в том числе с 11 жителями Латвии. Их цель - достичь иорданского города Акабы, откуда предусмотрен рейс в Вильнюс. Путь неблизкий - более 350 километров, и провести в дороге нужно примерно пять часов. Однако уже через 40 минут была объявлена воздушная тревога, и всем пришлось искать укрытие.
"И, кто как понял, что надо делать - кто-то стоял у автобуса, кто-то лез в канаву, кто-то сидел, кто-то стоял или искал место, закрытое хотя бы с одной стороны. Но в целом царило довольно большое непонимание, мы были встревожены.
После этого также видели, как в воздухе появляются ракеты. Не могу ответить, были ли это иранские баллистические ракеты или ракеты ПВО, но в любом случае мы видели ракеты. К счастью, они не летели прямо у нас над головой",
- рассказала журналист TVNET Линда Анна Далдере, которая является одной из вовлеченных в эвакуацию жительниц Латвии.
В эвакуационном автобусе находятся и несколько жителей и журналистов из Литвы.
"Всего полчаса назад выехали из Тель-Авива, и уже пришлось первый раз останавливаться. Получили информацию о приближающихся ракетах", - рассказал журналист из Литвы Игнас Янчаускас.
"Включилась тревога, остановились на обочине, и была возможность видеть, как перехватывают ракеты. После этого вернулись в автобус и поехали до границы Иордании", - рассказал Гиердас Сакалаускас.
После нескольких часов езды по песчаным горным хребтам все автобусы успешно достигли границы Израиля и Иордании. Маршруты эвакуации жителей были разными - своими силами до границы Иордании добрался и Роберт, который хотел вернуться в Европу через столицу Иордании Амман.
"Добрался до Аммана, и по дороге узнал, что есть этот [эвакуационный] рейс. Сейчас ужасно сложно и дорого лететь через Амман. Чтобы попасть в Европу, мне пришлось бы заплатить 2000 евро и лететь 26 часов", - рассказал Роберт Линявскис.
"Сегодня завершается первый этап процесса, когда мы можем вывезти граждан Латвии из Израиля. Однако было подчеркнуто, что безопаснее оставаться в убежищах, так как это гарантирует безопасность, - заявила глава МИД Байба Браже.
Планируется, что первые 11 жителей Латвии на литовском эвакуационном рейсе отправятся из Иордании в Вильнюс. В то же время из Иордании в среду, 18 июня, организуется и словацкий военный рейс - на него подали заявки 20 граждан Латвии. Однако министр иностранных дел подчеркивает, что количество этих людей может измениться, поэтому при необходимости латвийская национальная авиакомпания airBaltic также готова принять участие.
Однако люди, вовлеченные в эвакуацию, отмечают, что рейс в Литву, изначально запланированный на вторник в 19:00, был задержан. Как подчеркивает Далдере, этот рейс может вылететь только в среду в 4:00 утра.
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