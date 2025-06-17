Эвакуация жителей стран Балтии из Израиля столкнулась со сложностями; рейс в Вильнюс задерживается

"Всего полчаса назад выехали из Тель-Авива, и уже пришлось первый раз останавливаться. Получили информацию о приближающихся ракетах", - рассказал журналист из Литвы Игнас Янчаускас.

"Включилась тревога, остановились на обочине, и была возможность видеть, как перехватывают ракеты. После этого вернулись в автобус и поехали до границы Иордании", - рассказал Гиердас Сакалаускас.

После нескольких часов езды по песчаным горным хребтам все автобусы успешно достигли границы Израиля и Иордании. Маршруты эвакуации жителей были разными - своими силами до границы Иордании добрался и Роберт, который хотел вернуться в Европу через столицу Иордании Амман.

"Добрался до Аммана, и по дороге узнал, что есть этот [эвакуационный] рейс. Сейчас ужасно сложно и дорого лететь через Амман. Чтобы попасть в Европу, мне пришлось бы заплатить 2000 евро и лететь 26 часов", - рассказал Роберт Линявскис.

"Сегодня завершается первый этап процесса, когда мы можем вывезти граждан Латвии из Израиля. Однако было подчеркнуто, что безопаснее оставаться в убежищах, так как это гарантирует безопасность, - заявила глава МИД Байба Браже.

Планируется, что первые 11 жителей Латвии на литовском эвакуационном рейсе отправятся из Иордании в Вильнюс. В то же время из Иордании в среду, 18 июня, организуется и словацкий военный рейс - на него подали заявки 20 граждан Латвии. Однако министр иностранных дел подчеркивает, что количество этих людей может измениться, поэтому при необходимости латвийская национальная авиакомпания airBaltic также готова принять участие.

Однако люди, вовлеченные в эвакуацию, отмечают, что рейс в Литву, изначально запланированный на вторник в 19:00, был задержан. Как подчеркивает Далдере, этот рейс может вылететь только в среду в 4:00 утра.

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