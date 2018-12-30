Ситуация с безопасностью в сфере гражданской авиации значительно улучшилась, но... уходящий 2018 год был хуже 2017-го - самого "спокойного" за всю историю гражданской авиации, свидетельствуют данные базы авиакатастроф “Aviation Safety Network”. При этом статистика берет во внимание только те самолеты, которые принимают на борт по меньшей мере 14 пассажиров.

Согласно данным “Aviation Safety Network” в 2018 году произошло 15 авиакатастроф с самолетами на борту которых находилось как минимум 14 пассажиров и в которых погибли люди. Всего же погибли 552 человека, для которых роковые рейсы стали последними.

В то же время, в 2017 году произошло всего 10 авиакатастроф с 44 жертвами - таким образом, и по количеству погибших и по количеству ЧП он пока является самым безопасным в истории современной гражданской авиации.

Напомним, что в 2016 году в 16 авиакатастрофах жизни потеряли 303 человека.

а последние 5 лет в среднем происходило 15 крушений с 382 погибшими.

Трагедии в воздухе происходят по всему миру каждый год, однако в последние несколько лет заметна тенденция к уменьшению их числа. В первую очередь это объясняется активизацией контроля над безопасностью передвижения в воздушном пространстве.

11 февраля:

Недалеко от Москвы в 14:27 по местному времени самолет Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс 6W703 из Москвы в Орск, потерпел катастрофу вблизи деревни Аргуново и села Степановское Московской области.

ФОТО: EPA/Scanpix

Примерно через 7 минут после взлета самолет пропал с экранов радаров. По данным сайта Flightradar24 — перед прекращением радиосвязи и исчезновением отметки самолета с экрана радиолокатора системы управления воздушным движением машина снизилась с 1900 до 990 метров, скорость ее составляла 615 км/час. Экипаж на связь не выходил.

Обломки самолета обнаружены примерно в 1 км к западу от села Степановское. По данным специалистов, их разбросало на площади 30 гектаров.

На борту самолета находился 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли. Причина авиакатастрофы — неверные действия экипажа, хотя оба пилота были очень опытыми: один налетал 2168 часов, второй - 672 часа.

18 февраля:

Самолёт ATR-72-200 авиакомпании Iran Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, врезался в гору Дена в горной системе Загрос под городом Семиром. Погибли все находившиеся на борту: 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Тогда Государственное телевидение сообщило, что из-за плохих погодных условий вертолеты поисково-спасательной группы не смогли добраться до места катастрофы в Загросе.

Чуть позднее было определено место крушения — гора Дена, самолёт столкнулся с горой на высоте около 4409 метров. Сообщалось также, что плохие погодные условия на месте крушения препятствуют работе поисково-спасательных служб.

11 марта:

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600, принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу Basaran, следовавший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, потерпел крушение на юго-западе Ирана, в горном районе близ города Шахре-Корда.

На борту находились 11 человек - три члена экипажа и восемь пассажиров, включая 28-летнюю дочь председателя совета директоров Basaran Мину Башаран. Все они погибли.

12 марта:

Пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q-400 бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines (выполнявший рейс из Дакки в Катманду), потерпел крушение близ пункта назначения - непальского международного аэропорта Трибхуван.

На борту находился 71 человек - 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 51 или 52 человека.

ФОТО: AFP/SCANPIX

По словам главы аэропорта Трибхуван Раджкумара Чхетри, самолет заходил на посадку не с той стороны.

При этом диспетчеры разрешили пилотам приземляться с юга, однако самолет взял курс на посадку с северной стороны, но вместо того, чтобы приземлиться с севера, сделал два круга и развернулся для посадки с северо-востока.

Пролетев прямо над командно-диспетчерским пунктом, самолёт коснулся земли рядом с запаркованным самолетом, пробил забор на восточной стороне аэропорта и свалился, после чего оказался на футбольном поле и загорелся.

17 апреля:

Самолет Boeing 737 американской компании Southwest Airlines со 149 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка в Даллас. Позже он совершил вынужденную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва одного из двигателей.

Авария произошла спустя 20 минут после взлета, когда «боинг» находился на высоте 10 километров. У самолета взорвался левый двигатель; мелкие металлические детали от него повредили фюзеляж и разбили один из иллюминаторов.

ФОТО: AP/Scanpix

В аварии погиб один пассажир и пострадали еще семеро. 43-летнюю Дженнифер Риордан, управляющую банка Wells Fargo в Альбукерке (штат Нью-Мексико), затянуло в разбившийся из-за взрыва иллюминатор.

Примечательно, что самолет пилотировала бывшая военная летчица. 56-летняя Тэмми Джо Шульц раньше служила в Военно-морских силах США и управляла истребителями.

В интернете появилась аудиозапись переговоров Шульц с авиадиспетчерской службой; на ней пилот просит прислать медиков на аэродром, поскольку в самолете есть раненые. «Ваш самолет горит?» — спрашивает ее собеседник. «Нет, но у него оторвалась одна часть… В самолете дыра, и кто-то выпал», — спокойным голосом отвечает Шульц.

16 мая:

Самолет “Cessna 208B Grand Caravan” авиакомпании “Makalu Air” врезался в гору на высоте 3,9 км. На борту находилось двое членов экипажа, которые перевозили груз по внутреннему рейсу. Люди погибли.

18 мая:

Пассажирский самолет Boeing 737-201 мексиканской авиакомпании Global Air, арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана - Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.

На борту находились 113 человек - 107 пассажиров и шесть членов экипажа.

ФОТО: SIPA/Scanpix

На месте погибли 110 человек, три человека были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений 21 и 25 мая 2018 года. Общее число жертв катастрофы составило 112 человек.

5 июня:

Одномоторный пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan кенийской авиакомпании Fly-SAX, выполнявший внутренний рейс по маршруту Китале - Найроби, пропал с радаров на подлете к аэропорту назначения.

7 июня обломки самолета обнаружили на вершине хребта Абердэр к северу от Найроби. На борту находились двое членов экипажа и восемь пассажиров, все они погибли.

24 июня:

Самолет Let L-410 гвинейской авиакомпании “Eagle Air” рухнул в гвинейской префектуре Киндиа. Он перевозил топливо. На борту находились четыре человека - все они погибли.

4 августа:

В Швейцарии потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT. На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии.

9 сентября:

9 сентября пассажирский самолет, летевший из Джубы, упал в озеро в центральной части Южного Судана. В результате крушения погиб 21 человек, выжили трое пассажиров – шестилетний мальчик и двое мужчин.

28 сентября:

Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Air Niugini (Папуа-Новая Гвинея), упал в море, в районе Микронезии. Boeing 737 упал недалеко от островов Микронезии примерно в 09:30 по местному времени. К счастью, все пассажиры и экипаж остались живы - собщалось тогда.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Однако позже появилась информация, что спустя три дня в самолете были найдены останки погибшего человека.

Самая трагическая авикатастрофа года

29 октября

Крушение Boeing 737 MAX у побережья Явы — крупнейшая авиакатастрофа в истории Индонезии по числу жертв. На борту самолета находились более 180 человек, все они погибли.

ФОТО: Reuters/ScanPix

По данным СМИ, среди пассажиров было не менее 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

Самолет вылетел в 6:20 из Джакарты и должен был приземлиться через час на острове Банка. Однако воздушное судно по непонятным пока причинам разбилось через 13 минут, набрав высоту около полутора километров. Погода ни при чем — утром в Джакарте было ясно и безветренно.

Что касается технического состояния самолета, то он, по данным Flightradar24, был новым, эксплуатировать его авиакомпания Lion Air начала только этим летом.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX — самолета четвертого поколения, поставки которого стартовали в мае 2017 года. Правда, по словам исполнительного директора авиакомпании, во время предыдущего полета у самолета была некая техническая неисправность, которую затем полностью устранили.

Авиакомпания Lion Air — крупнейший бюджетный перевозчик Индонезии. Ежедневно она выполняет рейсы в 126 городов страны, а также в Сингапур, Вьетнам, Малайзию и Саудовскую Аравию. Это не первое крушение на счету компании. В 2004 году один из самолетов разбился при посадке, погибли 25 из 163 человек. Еще шесть самолетов при посадке получили разрушения такой силы, что не подлежали восстановлению.

9 ноября:

Авиалайнер Boeing 757-23N авиакомпании Fly Jamaica Airways выполнял пассажирский рейс OJ-256 по маршруту Джорджтаун—Торонто.

ФОТО: AP/Scanpix

На борту самолёта находилось 118 пассажиров и 8 членов экипажа. По предварительным данным, после взлёта у самолёта стало отказывать управление.

Лайнер вернулся в аэропорт, но при посадке промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы, протаранил забор и, теряя крылья и шасси, врезался в песочную насыпь в конце ВПП. 6 человек пострадало, 1 позднее умер в больнице.

20 декабря:

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, которым управлял российский экипаж. По предварительным данным, погибли 6 человек, всего в самолете было 23 человека.

Ан-26 компании GomAir потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.

Жертвами крушения стали шесть человек, а причиной катастрофы стали плохие погодные условия. Самолет доставлял избирательные материалы для проведения общенациональных выборов, намеченных на 30 декабря, в провинцию Касаи.

Что говорит история?

Самым трагичным за последнее десятилетие был 2014 год: тогда погибли 990 человек. Поистине кровавым он стал для авиакомпании “Malaysia Airlines” - в тот год пережили целых две трагедии, унесших жизни 537 человек.

Однако несмотря на эти события, 2014-й не идет ни в какое сравнение с 1972 годом, когда произошло 72 катастрофы, а погибли 2370 человек. В 11 из трагедий число не вернувшихся после рейса составило более 100.

1973 год стал вторым самым трагичным годом - 69 катастроф с 2028 погибшими.

Следующий 1974 год - четвертый по мрачной статистике - 68 авиакатастроф с 1989 жертвами.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Небо становится все безопаснее

В 70-ых годах 20 века ежегодно жизни в небе теряли более 1000 пассажиров. А за все мрачное для авиасообщения десятилетие - 16 766 человек.

В 80-ых годах - 11 558 человек, в 90-ых годах - 12 241 человека.