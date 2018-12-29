Взрыв автобуса в Египте - погибли туристы и гид
В пятницу, 28 декабря, в Египте недалеко от пирамид в Гизе был подорван автобус с туристами. В результате взрыва были убиты четыре человека - три туриста из Вьетнама и гид египтянин, сообщила ЛЕТА со ссылкой на AFP.
Туристы погибли на месте происшествия, гид скончался позднее в больнице, не приходя в сознание после полученных травм.
Фото: Взрыв в Египте
В сообщении прокуратуры Египта отмечается, что взрыв произошел в 18:15 (по местному времени, совпадающему с латвийским). Также были ранены 11 туристов из Вьетнама и шофер автобуса египтянин.
Импровизированное взрывное устройство было размещено на обочине дороги, оно взорвалось, когда автобус проезжал мимо. В автобусе был шофер, гид и 14 туристов из Вьетнама.
Туристическая индустрия в Египте все еще пытается восстановиться после терактов последних лет и внутренней нестабильности.