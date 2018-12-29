Сб, 29.12.2018
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Взрыв автобуса в Египте - погибли туристы и гид
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ФОТО: MOHAMED EL-SHAHED / AFP

В пятницу, 28 декабря, в Египте недалеко от пирамид в Гизе был подорван автобус с туристами. В результате взрыва были убиты четыре человека - три туриста из Вьетнама и гид египтянин, сообщила ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Туристы погибли на месте происшествия, гид скончался позднее в больнице, не приходя в сознание после полученных травм. 

Фото: Взрыв в Египте

В сообщении прокуратуры Египта отмечается, что взрыв произошел в 18:15 (по местному времени, совпадающему с латвийским). Также были ранены 11 туристов из Вьетнама и шофер автобуса египтянин. 

Импровизированное взрывное устройство было размещено на обочине дороги, оно взорвалось, когда автобус проезжал мимо. В автобусе был шофер, гид и 14 туристов из Вьетнама. 

Туристическая индустрия в Египте все еще пытается восстановиться после терактов последних лет и внутренней нестабильности.

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