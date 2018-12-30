Изменения в стратосфере угрожают Европе сильнейшими холодами: они могут прийти уже скоро

Стремительное потепление в стратосфере началось незадолго до Рождества над Сибирью. Прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие дни оно закончится, но во вторую неделю января может начаться новая волна повышения температуры.

Внезапное потепление стратосферы (sudden stratospheric warming, SSW) - регулярное природное явление, открытое в середине прошлого века, в прошлый раз оно наблюдалось в феврале 2018 года.

В последние годы ученые доказали связь между SSW и волнами холода в средних широтах, в том числе и в Европе. К примеру, на Британских островах SSW увеличивает вероятность волны холода с привычных 5% до 35%.

SSW нередко меняет циркуляцию воздуха в стратосфере, а затем и в тропосфере - низшем слое атмосферы. Ожидается, что и в этот раз изменится привычный поток воздуха, что увеличит риск больших холодов в Европе в январе и феврале.

Первая волна холода в Европе ожидается уже на этой неделе, больше она коснется юго-восточной части Европы. Во второй половине января и в феврале возможен куда более сильный холод.

Чаще всего SSW происходит во второй половине зимы, а не в декабре. Одно из сильнейших потеплений было зафиксировано в 1984 годы, после чего февраль в Латвии стал вторым холодным в истории наблюдений - мороз достиг -38 градусов.

После последнего SSW - в феврале и марте этого года - почти во всей Европе было холодно, в Латвии столбик термометра опустился до -27 градусов. Так как сейчас это природное явление прошло раньше и потенциальные волны холода ожидаются в середине зимы, мороз может быть сильнее, однако не столь большим, как в 1985 году.

В данный момент уверенных сигналов, что нынешнее потепление приведет к значительным и устойчивым изменениям в циркуляции атмосферы, нет. Если изменения будут небольшими и кратковременными, то сильного и длительного мороза не будет.