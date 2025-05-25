Утечка документов раскрывает, как российские активисты в Латвии обходят санкции и получают деньги Кремля

Адвокатом Жгуна является Вера Михайленко из юридической конторы Rode un partneri. Согласно отчету Яковлева, деньги, отмытые через живую цепочку, были переведены юридической фирме тремя частями. Михайленко отмечает, что расследование происхождения средств не подтвердило, что источник был незаконным.

Вера Михайленко, присяжный адвокат:

"Согласно статье 92 Конституции каждый имеет право на помощь адвоката. И имеющаяся у вас информация не может быть основанием для отказа в оказании юридической помощи данному лицу.

"Могу подтвердить, что гонорар адвоката за защиту Александра Жгуна не был получен от лиц, включенных в санкционные списки, а был оплачен близкими родственниками Александра Жгуна.

Наша проверка происхождения этих средств также не подтвердила ваше предположение о том, что источник этих средств напрямую или косвенно связан с физическими или юридическими лицами, включенными в санкционные списки".