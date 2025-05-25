Утечка документов раскрывает, как российские активисты в Латвии обходят санкции и получают деньги Кремля

На протяжении многих лет пророссийские активисты в Латвии финансируются созданным под эгидой Кремля Фондом поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Служба госбезопасности Латвии (VDD) признает, что под прикрытием фонда часто действуют российские спецслужбы. В совете фонда работают несколько разоблаченных представителей российских спецслужб, сообщила в субботу передача Nekā personīga телеканала TV3.
Два года назад на фонд наложили санкции, однако денежный поток не остановился. Попавшие в распоряжение Nekā personīga документы свидетельствует о том, что виновные в шпионаже, разжигании ненависти и других преступлений для найма адвокатов продолжают получать гранты Кремля. В отдельных случаях обходятся санкции и легализуются незаконно полученные деньги.
В апреле этого года руководство Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, или сокращенно "Правфонд", собралось на очередной тур приема проектных заявок. Из протокола заседания следует, что это второе заседание в этом году. Приняты решения по 36 проектам: конференция в Сербии, посвященная геноциду славянских народов, мероприятие в Греции, посвященное 9 мая, а также выделение средств русским общественным объединениям и СМИ в Германии и других странах. Были также проекты, нацеленные на страны Балтии.
Руководство фонда приняло решение о финансировании Telegram-каналов пропагандистов, проживающих в России, чтобы жители Балтии имели доступ к достоверной, по их мнению, информации. Также издадут книгу об истории Латвии. В протоколе указано, что ее напишет Максим Григорьев, руководитель малоизвестной российской ассоциации "Фонд изучения проблем демократии". Книга будет отправлена в зарубежные учебные заведения и распространена в академических кругах.
Альтернативная история
Григорьев занимается фальсификацией истории профессионально, он описывает выдуманные героические действия российских солдат в Украине, подделывает военные преступления украинцев. Достижения карьеры пропагандиста Григорьева не столь ярки. На платформе RuTube - российской альтернативе YouTube - каждый его выпуск просмотрели около десяти человек. Он издавал книги о Сирии и Евромайдане в Украине.
В конце марта в Калининградском университете он презентовал книгу "История Литвы". Судя по фотографиям, мероприятие посетили несколько скучающих студентов и известные в Латвии лица - бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, против которого в Латвии начат уголовный процесс, и пропагандист латвийского происхождения Алексей Стефанов. Оба сейчас проживают в России.
И эту книгу финансировал "Правфонд" - как альтернативу для изучения истории Литвы. Предисловие к ней написал глава МИД РФ Сергей Лавров. В книге утверждается, что литовской нации никогда не существовало, что жители Литвы по своей сути славянского происхождения, а само литовское государство образовалось только благодаря культурной и политической поддержке России. В Вильнюсе на литовском языке говорит всего пара процентов жителей, и вообще это исторически русские земли. Перед войной подобное российские СМИ рассказывали об Украине и использовали это для оправдания вторжения.
Теперь "Правфонд" выделил 1 710 000 рублей (около 19 тысяч евро) для написания книги об истории Латвии. Одним из соавторов предыдущей книги о Литве был известный фальсификатор истории Александр Дюков из Фонда исторической памяти. На протяжении многих лет Дюков проводил исследования о том, что страны Балтии не были оккупированы, а легионеры были военными преступниками, поэтому содержание будущей книги также предсказуемо.
Что такое "Правфонд"
Международная группа журналистов получила около 50 000 электронных писем и документов "Правфонда". Совместно с балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica материалы также проанализировала Nekā personīga.
"Правфонд" был основан в 2011 году распоряжением на тот момент президента России Дмитрия Медведева. Он финансируется из российского бюджета и работает в подчинении МИД. Политическим советом фонда руководит Сергей Лавров.
"Этот фонд давно используется для достижения целей российских спецслужб, и под прикрытием сотрудников этого фонда также целенаправленно действовали люди, которых мы связываем с принадлежностью к российским спецслужбам. Это несколько лиц, которые также осуществляли различного рода организационную деятельность в отношении нашей страны и которых мы включили в порядке, указанном в нормативных актах, в так называемый латвийский черный список до их въезда в нашу страну с целью ограничения их деятельности на нашей территории.
Лица, выдающие себя за независимых экспертов, исследователей и сотрудников этого фонда, на самом деле, как я уже сказал, являются штатными сотрудниками российских спецслужб", - заявил начальник VDD Нормунд Межвиетс.
Примерно пятая часть грантов "Правфонда" касается стран Балтии. Однако с лета 2023 года это незаконно, потому что против фонда действуют санкции Евросоюза. Однако утекшие документы свидетельствуют, что фонд продолжает финансировать проекты в Латвии.
В 2024 году пропагандист Андрей Яковлев попросил 30 тысяч евро на два документальных фильма. В одном из них он хотел поговорить о Елене Крейле, осужденной в первой инстанции в Латвии за прославление военных преступлений. Во втором фильме обещали показать, как русскоязычному населению Латвии промывают мозги, стирая воспоминания о Второй мировой войне и прививая ненависть к России. В просочившихся документах не говорится, были ли одобрены его заявки, но он завершил один из фильмов. В настоящее время Яковлев находится под судом в Латвии по обвинению в том, что он является редактором подсанкционного российского СМИ Baltnews. Сейчас он живет в России.
После введения санкций в фонд также обратилась глава Дома Москвы Светлана Зайцева, пожаловавшаяся на обыск в Доме Москвы и по месту ее жительства. Зайцева также пожаловалась на предыдущего руководителя за то, что он публично выразил поддержку Украине и снял вывеску "Дом Москвы" со здания.
Глава Дома Москвы написала, что была готова отказаться от латвийского гражданства, но после консультаций с владельцами здания решила этого не делать. Таким образом, она сможет более полноценно выполнять свои должностные обязанности и защищать интересы Дома Москвы.
Зайцева попросила у фонда деньги на оплату услуг адвоката Иммы Янсоне. Счет в пять тысяч евро оплатила мэрия Москвы - прямой работодатель Зайцевой. Дом Москвы спасти не удалось, поскольку Сейм по закону отобрал его у российских организаций. Теперь Зайцева получила новую работу в Мосгордуме.
Адвокаты получают деньги фонда
18 апреля этого года поступило заявление от Александра Гапоненко. Он также просит полмиллиона рублей (около 5500 евро) за услуги адвоката Иммы Янсоне. Гапоненко написал заявление в фонд, будучи в тюрьме, так как с февраля он находится под стражей за разжигание национальной розни и публичные призывы к действиям против Латвийской Республики. Уполномоченным лицом для заключения договора он назначил другого активиста - Петра Погородного, обвиняемого в действиях против суверенитета Латвии и бежавшего в Россию.
Через посредников в фонд обратились также Александр Жгун и Татьяна Андриец. В Латвии они предстали перед судом за участие в организации "Антифашисты Прибалтики". Им и еще четырем лицам предъявлены обвинения в передаче информации российским разведслужбам, прославлении войны, развязанной Россией, и оказании помощи российской армии. Получение денег из "Правфонда" они доверили вышеупомянутому пропагандисту Андрею Яковлеву.
В конце 2023 года он подал в "Правфонд" отчет о том, как обошел санкции и передал деньги Жгуну. Договор с фондом на получение гранта был заключен в августе, через несколько дней после того, как его сторонники начали собирать пожертвования на залог Жгуна в Facebook.
Андрей Яковлев отчитывается перед "Правфондом"
Поскольку перевод денег из России в Латвию обычным способом невозможен, а фонд находится в санкционном списке ЕС, принимается решение получить деньги на счет Сбербанка, а затем, обменяв деньги на евро, перевести их членам семьи Жгуна, которые оплатят юридическую помощь.
Случай Жгуна наглядно демонстрирует, как деньги "Правфонда" оказываются в Латвии. Яковлев пояснил в отчете, что было использовано положение закона о том, что налоги не применяются к подаркам стоимостью менее 1425 евро. Он перечислил, кто и кому перевел деньги: Яковлев и его жена Ирина Литвинова перевели по 1300 евро Оксане Жгун, Литвинова перевела 1100 евро матери Жгуна Александре. Чтобы не превышать налогооблагаемый порог, Литвинова перевела 800 евро Алле Березовской - еще одной сотруднице финансируемого Кремлем СМИ, обвиняемой в Латвии, - которая затем перевела деньги Оксане Жгун. Яковлев перевел 500 евро самому Жгуну, который затем передал их своей жене. Еще 1000 евро были переведены на счет историка Владимира Богова в Сбербанке, а его мать, проживающая в Риге, передала их Оксане Жгун наличными.
"Средства лиц, подпадающих под санкции в Евросоюзе, должны быть заморожены. Если кто-то переводит средства из-за пределов Евросоюза в Европу без разрешения, это может потенциально считаться нарушением санкций, поскольку средства не были заморожены. Если же будет предпринята попытка обойти санкции, например, путем снятия наличных денег из России и ввоза их в Латвию без декларирования, тем самым также не обеспечив заморозку средств, это может потенциально считаться схемой обхода санкций", - рассказал Паулис Ильевков, заместитель начальника службы финансовой разведки.
Адвокатом Жгуна является Вера Михайленко из юридической конторы Rode un partneri. Согласно отчету Яковлева, деньги, отмытые через живую цепочку, были переведены юридической фирме тремя частями. Михайленко отмечает, что расследование происхождения средств не подтвердило, что источник был незаконным.
Вера Михайленко, присяжный адвокат:
"Согласно статье 92 Конституции каждый имеет право на помощь адвоката. И имеющаяся у вас информация не может быть основанием для отказа в оказании юридической помощи данному лицу.
"Могу подтвердить, что гонорар адвоката за защиту Александра Жгуна не был получен от лиц, включенных в санкционные списки, а был оплачен близкими родственниками Александра Жгуна.
Наша проверка происхождения этих средств также не подтвердила ваше предположение о том, что источник этих средств напрямую или косвенно связан с физическими или юридическими лицами, включенными в санкционные списки".
Обвиняемая Андриец вместе со Жгуном получила из фонда для своего адвоката 9840 евро. Она заявила Nekā personīga, что ничего не знает о выплатах "Правфонда", что деньги ей пожертвовали доброжелатели. Однако из утекших документов следует, что Андриец подписала доверенность на Яковлева на заключение соглашения с фондом от ее имени, а к заявлению также была приложена копия ее паспорта.
Адвокатом Андриец снова является Имма Янсоне. Она также защищает Юрия Алексеева, создателя пропагандистского портала IMHOclub. Он получил 7600 евро из юридического фонда на оплату услуг своего адвоката через посредника Погородного. В своем объяснении Алексеев указал, что сам получить грант не может, поскольку платежи из России заблокированы, а фонд находится под санкциями.
Юрий Алексеев, пояснение "Правфонду":
"Поскольку адвокат Имма Янсоне находится под тотальным наблюдением Службы государственной безопасности Латвии, любая связь с фондом будет считаться нарушением закона, что немедленно приведет к потере адвокатской лицензии и уголовной ответственности".
Адвокатская контора Янсоне зарегистрирована в квартире. Соседи говорят, что здесь нет юридической фирмы, но на территории проживает семья родственника Янсоне.
Янсоне также является адвокатом Олеси Михайловой и Александра Дубяго. Михайлову задержали за демонстрацию георгиевской ленточки и нападение на сотрудника полиции. Из фонда ей выплатили три тысячи евро. Дубяго потребовал значительно большую сумму - 18 тысяч. 10 мая 2022 года он размахивал российским флагом у памятника в Пардаугаве. Деньги были выделены как на его защиту в Латвии, так и на его жалобу в Европейский суд.
Из документов следует, что с момента введения санкций "Правфонд" заплатил за услуги адвоката Янсоне не менее 43 тысяч евро.
Однако Сергея Сидорова - еще одного клиента "Правфонда" - защищала адвокат Инесе Шулте. Суд первой инстанции приговорил Сидорова к семи годам лишения свободы за сбор информации о военнослужащих и передачу ее "Антифашистам Прибалтики". Он также планировал взорвать завод по производству беспилотников в Баложи. Сидоров обжаловал приговор.
У него есть еще одно обвинение - вместе со Светланой Николаевой он подозревается в шпионаже. Сидоров якобы собирал информацию о других заключенных, задержанных за шпионаж. Он получил от "Правфонда" 5000 евро на оплату услуг адвоката. Ранее в этом году Совет адвокатов отстранил Шулте от юридической практики из-за не связанного с этим расследования.
"Существуют очень подробные и строгие правила, касающиеся того, как адвокат должен проверять происхождение средств, чтобы избежать поддержки отмывания денег, а также гарантировать, что деньги не поступают от лиц, находящихся под санкциями. И эти инструкции довольно обширны и подробны", - заявил председатель Латвийского совета присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш.
"Человек имеет право на получение юридической защиты, а не юридической помощи, но в любом случае, если есть сомнения относительно того, имеют ли эти деньги законное происхождение или они каким-то образом поступают от подсанкционных лиц, в первую очередь сам адвокат должен провести расследование. Во-вторых, если есть обоснованные сомнения, необходимо получить разрешение от Службы финансовой разведки", - отметил он.
"Это абсолютно серьезное нарушение. Все, что касается реализации санкций, связано с национальной безопасностью. И если лица, включенные в санкционные списки, могут, создавая какие-то схемы, обходить санкции, введенные в Евросоюзе, это действительно серьезное нарушение", - заявил заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильевков.
Представитель Службы финансовой разведки признает, что в случаях, когда людей обвиняют в шпионаже или пособничестве России, адвокатам следует быть особенно внимательными к соблюдению санкций. Глава VDD отмечает, что привлечь адвокатов к ответственности сложно.
Глава "Правфонда" Александр Удальцов был послом России в Латвии и Литве. Возможно, именно поэтому его выбрали на должность главы фонда.
Утечка документов произошла из электронных писем двух высокопоставленных сотрудников "Правфонда". Находящиеся в них соглашения о предоставлении грантов фонда составляют примерно треть всего выделенного им финансирования. Поэтому нельзя исключать, что после введения санкций деньги могли получить и другие лица.
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