Фото Байден впервые появился на публике после ракового диагноза

Экс-президент США посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена. Роберта, окончившего среднюю школу, пришли поздравить дедушка с бабушкой и другие члены семьи Байденов.
Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как стало известно, что у него выявлен рак простаты: политик посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена, сообщил в субботу, 24 мая, телеканал Fox News.. Совместную фотографию опубликовала жена бывшего главы государства Джилл Байден в Instagram.
Роберт Хантер Байден окончил среднюю школу Солсбери в штате Коннектикут. Поздравить его пришли дедушка с бабушкой и другие члены семьи. "Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер, мы так гордимся тобой", - написала Джилл Байден.
Отцом 18-летнего Роберта Хантера Байдена является покойный старший сын экс-президента Бо Байден, а матерью - Холли Байден.
Онкологический диагноз
В середине мая стало известно, что у Байдена выявлен рак простаты. По данным The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая, после того как врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили "небольшой узел" на простате. Медики обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости. Washington Free Beacon писал, что заболевание уже развилось до четвертой стадии.
Бывший врач Белого дома, ныне - конгрессмен-республиканец Ронни Джексон не исключил, сославшись на слова урологов, что Байдену осталось жить от года до полутора. Байден, комментируя новости о своей болезни, заявил, что "рак касается каждого из нас", и выразил благодарность за слова поддержки.
Когда именно Байдену и его окружению стало известно о диагнозе, не уточняется. Знал ли он, что у него рак, когда занимал пост президента и пытался баллотироваться на новый срок, неизвестно.
Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что диагноз Байдена могли скрывать. Республиканец отметил, что "нужно много времени, чтобы дойти до такой стадии, до девятой стадии". Представители экс-президента отвергли эти обвинения. Трамп пожелал предшественнику скорейшего и успешного выздоровления.
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