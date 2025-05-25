Фото Байден впервые появился на публике после ракового диагноза

Бывший врач Белого дома, ныне - конгрессмен-республиканец Ронни Джексон не исключил, сославшись на слова урологов, что Байдену осталось жить от года до полутора. Байден, комментируя новости о своей болезни, заявил, что "рак касается каждого из нас", и выразил благодарность за слова поддержки.

Когда именно Байдену и его окружению стало известно о диагнозе, не уточняется. Знал ли он, что у него рак, когда занимал пост президента и пытался баллотироваться на новый срок, неизвестно.

Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что диагноз Байдена могли скрывать. Республиканец отметил, что "нужно много времени, чтобы дойти до такой стадии, до девятой стадии". Представители экс-президента отвергли эти обвинения. Трамп пожелал предшественнику скорейшего и успешного выздоровления.