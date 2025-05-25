Депутат Сейма Батня меньше заработал в парламенте, дополнительно работает преподавателем музыки

Как указано на сайте средней школы Адажи, Батня преподает музыку для учеников с 1 по 4 классы. До того как стать депутатом, Батня несколько лет был директором этой школы, а образование он получил по специальности дирижер хора.

За работу в Сейме Батня в прошлом году получил 59 474 евро, что на почти 15% меньше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году депутат также получил 1200 евро пособия от Государственного агентства социального страхования.

Батня сдает в аренду квартиру в Икшкиле, а в его собственности находится автомобиль 2022 года выпуска Hyundai I30.

В прошлом году он взял потребительский кредит в размере 15 700 евро, а общие его долговые обязательства увеличились почти на 55% - до 19 061 евро.