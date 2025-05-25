Депутат Сейма Батня меньше заработал в парламенте, дополнительно работает преподавателем музыки

Депутат Сейма Чеслав Батня ("Объединенный список") в прошлом году за работу в средней школе в Адажи получил 5693 евро, согласно его декларации о доходах государственного служащего.
Как указано на сайте средней школы Адажи, Батня преподает музыку для учеников с 1 по 4 классы. До того как стать депутатом, Батня несколько лет был директором этой школы, а образование он получил по специальности дирижер хора.
За работу в Сейме Батня в прошлом году получил 59 474 евро, что на почти 15% меньше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году депутат также получил 1200 евро пособия от Государственного агентства социального страхования.
Батня сдает в аренду квартиру в Икшкиле, а в его собственности находится автомобиль 2022 года выпуска Hyundai I30.
В прошлом году он взял потребительский кредит в размере 15 700 евро, а общие его долговые обязательства увеличились почти на 55% - до 19 061 евро.
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