Литва готовит специальную сеть магазинов для кризисных ситуаций

Для обеспечения населения продовольствием в случае кризиса или угрозы в Литве планируется создание специального списка магазинов. Куда обратиться, жители узнают, как только будет объявлено чрезвычайное положение. До этого момента список публиковаться не будет. Это вызвало беспокойство среди торговцев - пока информация для них минимальна, сообщает TV3 Ziņas.
Известно, что в Литве будет работать как минимум 125 специализированных магазинов особой поддержки в случае перебоев с электроснабжением или сбоев в работе сети связи.
Опрос TV3 Lietuva показывает, что жители уже сейчас делают запасы - покупают крупы, макароны, консервы.
Параллельно Национальный центр управления кризисами Литвы готовит сеть магазинов в случае худшего сценария. Наибольшее количество магазинов, как ожидается, будет в Вильнюсе.
Кризисный центр составляет список магазинов, исходя из плотности населения и посещаемости.
"Например, в Вильнюсе мы рассчитали минимум 20 магазинов. По одному в каждой литовской муниципалитет. Как минимум. Основной критерий - чтобы на один магазин приходилось примерно 30 тысяч человек", - говорит руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
Опрос торговых сетей показал, что сами торговцы пока не знают, какие магазины будут включены в этот сеть для чрезвычайных ситуаций. Когда они получат эту информацию, решит Национальный центр управления кризисами. Тем не менее, магазины готовятся к возможной угрозе.
"Количество магазинов будет распределено так, чтобы покрыть всю территорию Литвы, но точно сказать, где и сколько магазинов будет, пока не можем. Мы сейчас уделяем особое внимание закупке и установке генераторов", - рассказал представитель сети Maxima.
Учитывая, что в такие моменты интернет-соединение, вероятно, будет ограничено, коммерческим банкам нужно будет обеспечить возможность расчетов с использованием карт, выданных ими, в поддерживающих магазинах без подключения к сети - при этом не превышая определенной суммы.
"На данный момент это еще не точно определено. Конечно, первая цель - создать эту систему и проверить ее в реальных условиях", - говорит заместитель председателя правления Банка Литвы Симонас Крепшта.
Более точную информацию о возможности расчетов картой без интернет-соединения общественности представят в июле.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņu
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