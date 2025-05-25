Литва готовит специальную сеть магазинов для кризисных ситуаций

Известно, что в Литве будет работать как минимум 125 специализированных магазинов особой поддержки в случае перебоев с электроснабжением или сбоев в работе сети связи.

Опрос TV3 Lietuva показывает, что жители уже сейчас делают запасы - покупают крупы, макароны, консервы.

Параллельно Национальный центр управления кризисами Литвы готовит сеть магазинов в случае худшего сценария. Наибольшее количество магазинов, как ожидается, будет в Вильнюсе.

Кризисный центр составляет список магазинов, исходя из плотности населения и посещаемости.

"Например, в Вильнюсе мы рассчитали минимум 20 магазинов. По одному в каждой литовской муниципалитет. Как минимум. Основной критерий - чтобы на один магазин приходилось примерно 30 тысяч человек", - говорит руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

Опрос торговых сетей показал, что сами торговцы пока не знают, какие магазины будут включены в этот сеть для чрезвычайных ситуаций. Когда они получат эту информацию, решит Национальный центр управления кризисами. Тем не менее, магазины готовятся к возможной угрозе.

"Количество магазинов будет распределено так, чтобы покрыть всю территорию Литвы, но точно сказать, где и сколько магазинов будет, пока не можем. Мы сейчас уделяем особое внимание закупке и установке генераторов", - рассказал представитель сети Maxima.

Учитывая, что в такие моменты интернет-соединение, вероятно, будет ограничено, коммерческим банкам нужно будет обеспечить возможность расчетов с использованием карт, выданных ими, в поддерживающих магазинах без подключения к сети - при этом не превышая определенной суммы.

"На данный момент это еще не точно определено. Конечно, первая цель - создать эту систему и проверить ее в реальных условиях", - говорит заместитель председателя правления Банка Литвы Симонас Крепшта.

Более точную информацию о возможности расчетов картой без интернет-соединения общественности представят в июле.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņu