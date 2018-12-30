За убийство женщины - 13 лет тюрьмы

В решении суда поясняется, что осужденный прожил вместе с убитой женщиной примерно четыре года. В январе 2017 года он вернулся с работы в Великобритании, но без денег.

Женщина хотела выставить его из дома, но мужчина устроил скандал, во время которого выбил стекла как в доме пострадавшей, так и в автомобиле. В материалах дела указывается, что как пострадавшая, так и осужденный регулярно употребляли алкогольные напитки, однако женщина делала это реже в связи с состоянием здоровья.

Убийство произошло несколькими месяцами позже, когда после совместного распития алкоголя осужденный мужчина минимум десять раз ударил женщину и оставил ее. Сам мужчина на суде свидетельствовал, что когда он уходил, она была жива, однако указал, что был сильно пьян, поэтому его воспоминания туманны.

В решении суда указано, что сын убитой женщины рассказал, что и раньше замечал опухшее лицо матери, так как осужденный воздействовал на нее физически.

Также сын отметил, что мужчина жил за счет его матери, был уволен с работы из-за пьянства, а все заработанные деньги незамедлительно пропивал.

Осужденный свою вину в избиении женщины признал, однако он отрицает, что хотел убить пострадавшую, пояснив, что "между ними была обычная ссора". В материалах дела находится блокнот, в котором осужденный несколько раз писал угрозы убить пострадавшую.