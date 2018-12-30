В Балтийском море ожидаются восьмиметровые волны: объявлено красное предупреждение

У Исландии усиляется новый циклон, 31 декабря он наберет силу в Норвежском море, а 1 и 2 января центр циклона переместится из Скандинавии в Эстонию и Латвию, в свою очередь 3 и 4 января он рассеется над Белоруссией и Украиной.

Под влиянием циклона сильный ветер и осадки в ближайшие сутки ожидаются не только в Скандинавии и странах Балтии, но и в Германии и Польше.

Максимальные порывы северного ветра вечером 1 января и 2 января в центральной части Балтийского моря превысят 30 метров в секунду, а высота волн может достигать восьми метров.

Согласно информации Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в среду, 2 января, у западного побережья Курземе ожидаются ветры высотой до пяти или шести метров, а порывы ветра будут достигать скорости 24-29 метров в секунду. В Риге возможны порывы до 20 метров в секунду, а на севере столицы у моря - до 25 метров в секунду.

В Латвии, начиная с новогодней ночи, ожидается и большое количество осадков с сильной метелью.