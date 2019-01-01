Вт, 1.01.2019
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Что обещают синоптики в первый день 2019 года?
Пережили ветреную Новогоднюю ночь

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Иллюстративное фото

ФОТО: Miks Emīls Akmentiņš

Во вторник, 1 января, в Латвии ождаются осадки: дождь и снег, на востоке - сильный ветер, предупреждают синоптики.

В первой половине дня порывы восточного и западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет на  территории всей страны.

Максимальная температура+1..+3 градусов - на востоке и +4..+7 - по всей Латвии.

В Риге в первый день 2019 года будет дождливым, ветер немного утихнет, ожидается +5..+6 градусов.

Циклон, который задает тон всей погоде пришел к нам из Эстонии. В новогоднюю ночь в аэропорту Вентсилса и порту Салацгривы были зарегистрированы порывы ветра до 21 метра в секунду, позже утром 1 января - 24 метра в секунду.

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