Что обещают синоптики в первый день 2019 года?

В первой половине дня порывы восточного и западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет на территории всей страны.

Максимальная температура+1..+3 градусов - на востоке и +4..+7 - по всей Латвии.

В Риге в первый день 2019 года будет дождливым, ветер немного утихнет, ожидается +5..+6 градусов.