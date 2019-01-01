Что обещают синоптики в первый день 2019 года?Пережили ветреную Новогоднюю ночь
1 января 2019, 8:38
Во вторник, 1 января, в Латвии ождаются осадки: дождь и снег, на востоке - сильный ветер, предупреждают синоптики.
В первой половине дня порывы восточного и западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет на территории всей страны.
Максимальная температура+1..+3 градусов - на востоке и +4..+7 - по всей Латвии.
В Риге в первый день 2019 года будет дождливым, ветер немного утихнет, ожидается +5..+6 градусов.
Циклон, который задает тон всей погоде пришел к нам из Эстонии. В новогоднюю ночь в аэропорту Вентсилса и порту Салацгривы были зарегистрированы порывы ветра до 21 метра в секунду, позже утром 1 января - 24 метра в секунду.