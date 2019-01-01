Во Франции 8 человек застряли в аттракционе в 50 метрах над землей

ЧП случилось в городе Ренн за пару часов до Нового года. Застрявших людей хотели снять с помощью лестницы, но пришлось привлекать вертолет, пишет korrespondent.net.

Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.

L'opération vient de débuter. L'échelle des pompiers fait environ 30 mètres, les occupants de la nacelle vont donc devoir descendre un peu plus de 20 mètres en rappel assuré par les pompiers du GRIMP pic.twitter.com/1LQZT4rowa — FB Armorique (@bleuarmorique) December 31, 2018

Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы. Однако маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.