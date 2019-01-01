Вт, 1.01.2019
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Во Франции 8 человек застряли в аттракционе в 50 метрах над землей
ЧП в новогодний вечер

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ФОТО: AFP / Scanpix

Во французском городе Ренн в новогоднюю ночь восемь человек оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте более 50 метров, сообщает радиостанция France Info.

ЧП случилось в городе Ренн за пару часов до Нового года. Застрявших людей хотели снять с помощью лестницы, но пришлось привлекать вертолет, пишет korrespondent.net.

Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.

Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы. Однако маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.

"Это было очень долго, высоко и страшно", - после спасения признался 23-летний Антуан, который вместе с двумя взрослыми и пятью подростками провел в воздухе около девяти часов. 

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