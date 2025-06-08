В Валмиерском крае убедительное большинство сохранила партия мэра Яниса Байкса

Партия действующего мэра Яниса Байкса "Валмиере и Видземе" получила убедительное большинство на выборах в Валмиерском крае - 13 из 19 мест, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
За эту партию проголосовало 64,31% жителей края, и в новой думе она получит на одно место больше, чем сейчас.
Национальное объединение набрало 15,75% голосов избирателей, получив три места, два мандата будет у Союза зеленых и крестьян, за который проголосовали 8,97% избирателей, в свою очередь Латвийское объединение регионов набрало 5,13% голосов и получит одно место в думе.
На выборах в Валмиерском крае проголосовало 45,35% жителей самоуправления.
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