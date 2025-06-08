"Новое Единство" лишилось поддержки части избирателей в Саласпилсском крае

Если на выборах 2021 года "Новое Единство" получило в Саласпилсской думе восемь из 15 мандатов, то на этих выборах - только пять, набрав 34,46% голосов.

За общий список Национального объединения и Союза зеленых и крестьян проголосовали 24,3% избирателей, и он получил четыре депутатских мандата.

В целом в думу прошли представители пяти списков. Латвийская зеленая партия получила 13,4% голосов, "Латвия на первом месте" - 9,7%, а объединенный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" - 11,25%. Каждую партию в думе будут представлять по два депутата.

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Явка избирателей на выборах в Саласпилсском крае составила 45,85%.