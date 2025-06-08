В Балвском крае на выборах победила Латгальская партия

Эту партию поддержали 27,41% избирателей, что обеспечивает ей пять мест в думе.

Второе место заняла Латвийская зеленая партия - 21,4% голосов, что дало ей четыре мандата. На третьем месте Союз зеленых и крестьян - 14,96% голосов и два депутатских мандата.

Национальное объединение набрало в Балвском крае 12,36% голосов и также получит два места, а у партии "Латвия на первом месте", получившей 8,83% голосов, будет один мандат. Еще одно место в думе Балвского края получит партия "Для развития Латвии" - 5,76%.