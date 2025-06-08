В Кекавском крае больше всего мандатов получило "Новое Единство"

На втором месте - совместный список партий "Для развития Латвии" и "Политической партии роста", который получил 18,11% голосов и четыре депутатских мандата.

У Латвийского объединения регионов - 11,09% голосов и три мандата, а Национальное объединение, набрав 10,82% голосов, получит два мандата.

Союз зеленых и крестьян набрал 9,24% голосов избирателей, "Латвия на первом месте" - 8,01%. Эти партии также получат по два депутатских места.

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Остальные четыре участвовавшие в выборах в Кекавском крае партии не преодолели пятипроцентный барьер.