В Алуксненском крае больше всего голосов получил СЗК

СЗК набрал 23,97% голосов и получит в краевой думе четыре мандата. На втором месте Национальное объединение - 22,53% голосов, на третьем "Новое Единство" - 20,15%. Эти партии также получат по четыре депутатских места.

Латвийская Зеленая партия на выборах в Алуксненском крае получила 9,74% голосов, что даст ей два места, а Латвийское объединение регионов - 6,81%, получив один мандат.

От списка СЗК предварительно избраны Артур Дукулис, Элина Петерсоне, Модрис Лаздекалнс и Артур Гринбергс. Депутатский мандат от списка Нового Единства получат нынешний мэр Дзинтар Адлерс, Ува Гренционе-Лапсениете, Янис Скулте и Андис Зариньш.

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Из списка НО предварительно избраны Друвис Томсонс, Мартиньш Аугсткалниетис, Ренар Салакс и Интар Беркулис. Ивита Густа и Ритвар Густс получат мандаты от Латвийской зеленой партии. Еще один парламентский мандат получил депутат Latvijas Reģionu apvienība Айвар Фомин.

Остальные партии в крае не преодолели 5-процентный барьер.