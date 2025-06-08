В Алуксненском крае больше всего голосов получил СЗК

На выборах в Алуксненском крае больше всего голосов получил Союз зеленых и крестьян (СЗК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
СЗК набрал 23,97% голосов и получит в краевой думе четыре мандата. На втором месте Национальное объединение - 22,53% голосов, на третьем "Новое Единство" - 20,15%. Эти партии также получат по четыре депутатских места.
Латвийская Зеленая партия на выборах в Алуксненском крае получила 9,74% голосов, что даст ей два места, а Латвийское объединение регионов - 6,81%, получив один мандат.
От списка СЗК предварительно избраны Артур Дукулис, Элина Петерсоне, Модрис Лаздекалнс и Артур Гринбергс. Депутатский мандат от списка Нового Единства получат нынешний мэр Дзинтар Адлерс, Ува Гренционе-Лапсениете, Янис Скулте и Андис Зариньш.
Из списка НО предварительно избраны Друвис Томсонс, Мартиньш Аугсткалниетис, Ренар Салакс и Интар Беркулис. Ивита Густа и Ритвар Густс получат мандаты от Латвийской зеленой партии. Еще один парламентский мандат получил депутат Latvijas Reģionu apvienība Айвар Фомин.
Остальные партии в крае не преодолели 5-процентный барьер.
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