Главное за 8 июня Результаты выборов, Элксниньш призвал изменить Конституцию и похвала от Раймонда Паулса

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Другие новости Латвии:

В воскресенье, 8 июня, на перекрестке улицы Бривибас и Земгала гатве столкнулись два автомобиля, сообщает TVNET.

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За рубежом:

Сотрудники посольства РФ в Эстонии публикуют видеоролики со стихами. В первом клипе человек с фамилией Прилепин читает стихотворение Пушкина. Вместе с искусственным интеллектом (без него никак) Rus.Postimees проанализировал смыслы, которые пытаются донести сотрудники внешнеполитического ведомства Москвы.

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В Лос-Анджелесе протестуют против массового выдворения нелегальных мигрантов. Для подавления беспорядков Белый дом направил две тысячи национальных гвардейцев.

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Интересное чтиво:

В этом году фестиваль Rīgas Ritmi пройдет со 2 по 5 июля. Одной из его участниц станет 14-летняя певица Элеонора Гиберте (Elly Bert), талант которой высоко оценил сам маэстро Раймонд Паулс.

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Кепка, кепон, кепарь, кепарик, бейсболка... Говорят, что у любимого ребенка много имен, и кепка с козырьком наглядно это демонстрирует. Она особенно дорога Валдису Верденхофу и Николаю Суховерхию, которые в своей мастерской на 19 станках изготавливают кепки с козырьком с нуля до упаковки в бумагу. "Качество - наша религия", - убеждены они.

Издатель Вия Килблока не только издает и рекламирует книги о здоровом образе жизни, но и тестирует и проверяет диеты. Голодание, сыроедение, веганство - все это Вия попробовала на себе, но такого эффекта, какой дает рекомендованная французским биохимиком Джесси Инчаспе смена привычек питания, Вия еще не испытывала. "Чувствовала себя так, будто нашла золотой ключик", - говорит она.