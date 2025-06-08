Главное за 8 июня Результаты выборов, Элксниньш призвал изменить Конституцию и похвала от Раймонда Паулса

Кажется, сегодня мы проснулись в новой Латвии. Выборы завершены, а окончательные результаты уже (почти) опубликованы - кто стал триумфатором, кто пережил фиаско, а кто призывает внести изменения в Конституцию страны - в итогах дня от RUS TVNET.
Муниципальные выборы:
На муниципальных выборах в Риге список партии "Латвия на первом месте", возглавляемый депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом, набрал больше всего голосов - 18,7%, опередив "Прогрессивных" на неполных два процентных пункта. Партия "Новое единство", которую представляет действующий мэр столицы Вилнис Кирсис, получила 12,9% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Поскольку на трех избирательных участках в Риге до сих пор не удалось полностью подвести итоги голосования, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вновь продлила окончательный срок подсчета данных до 19:00, сообщил агентству LЕТА представитель ЦИК Андрей Вайварс.
В Рижскую думу избраны около 40 новых депутатов, таким образом, состав столичного самоуправления по итогам выборов обновится примерно на две трети, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в Даугавпилсе с большим отрывом победила партия действующего мэра Андрея Элксниньша Sarauj, Latgale!.
Партии "Согласие" нужен полный рестарт, заявил председатель партии, депутат Европарламента Нил Ушаков, комментируя результаты выборов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию муниципальных выборов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
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