Стратегическое командование США извинилось за новогоднюю шутку про бомбежку Нью-Йорка

Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за шутку в соцсетях о том, что оно готово при необходимости сбросить на Таймс-сквер в Нью-Йорке нечто "гораздо, гораздо большее, чем новогодний шар". Об этом сообщает BBC.