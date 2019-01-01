Вт, 1.01.2019
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Стратегическое командование США извинилось за новогоднюю шутку про бомбежку Нью-Йорка

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ФОТО: Andrew Schwartz/SIPA

Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за шутку в соцсетях о том, что оно готово при необходимости сбросить на Таймс-сквер в Нью-Йорке нечто "гораздо, гораздо большее, чем новогодний шар". Об этом сообщает BBC.

Твит с сомнительной шуткой был размещен в сети микроболов ведомства за полчаса до полуночного спуска на Таймс-сквер освещенного новогоднего шара, который знаменует начало нового года, передает Reuters.

ФОТО: TWITTER/US STRATEGIC COMMAND

Шутка вызвала множество критических комментариев и вскоре была удалена, а вместо нее появилось извинение.

"Наш предыдущий новогодний твит был бестактен и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", - говорится в новом сообщении командования в Twitter.

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