Россия нанесла массированный удар по Украине; не менее 12 погибших

Взрывы и пожары произошли также в Одесской, Харьковской, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской областях.

Власти Польши сообщили, что в ответ на российские удары по Украине в воздушном пространстве Польши были активированы польские и союзные ВВС. В воздух были подняты дежурные истребители, а наземные системы ПВО приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского

"Каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на выходные, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также призвал усилить санкции против России: "Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны".