В Ницце из-за пожара на подстанции без электричества остались около 45 000 человек

В Ницце ночью произошел пожар на подстанции, в результате чего без электроснабжения остались около 45 000 человек, сообщает AFP.
Накануне утром на юге Франции также произошло масштабное отключение электроэнергии, что повлияло на Каннский кинофестиваль. Отключение, длившееся пять часов, было вызвано пожаром на высоковольтной подстанции и повреждением высоковольтной линии.
Французские чиновники рассказали, что причиной пожара, скорее всего, стал поджог, а линия была повреждена намеренно.
Чиновники рассматривают и произошедший ночью пожар атакой на электросеть.
После этих инцидентов власти юга Франции решили усилить меры безопасности на объектах электросетей.
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