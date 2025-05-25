В Ницце из-за пожара на подстанции без электричества остались около 45 000 человек

Накануне утром на юге Франции также произошло масштабное отключение электроэнергии, что повлияло на Каннский кинофестиваль. Отключение, длившееся пять часов, было вызвано пожаром на высоковольтной подстанции и повреждением высоковольтной линии.

Французские чиновники рассказали, что причиной пожара, скорее всего, стал поджог, а линия была повреждена намеренно.

Чиновники рассматривают и произошедший ночью пожар атакой на электросеть.

Читайте также За рубежом На юге Франции без электричества остались около 160 000 домохозяйств; возможен саботаж

После этих инцидентов власти юга Франции решили усилить меры безопасности на объектах электросетей.