Во вторник в Болдерае отключат горячую воду

27 мая AS Rīgas siltums проведет гидравлические испытания тепловых сетей котельной на улице Гобас, 33а, в ходе которых в Болдерае не будет горячей воды.

Кроме того, 4 июня будет нарушено горячее водоснабжение в Вецмилгрависе, поскольку Rīgas siltums проведет гидравлические испытания тепловых сетей на тепловой станции "Вецмилгравис".

В целях безопасности жильцов, чтобы горячий теплоноситель не утек в окружающую среду в случае повреждения теплосетей, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до +45 градусов, поэтому температура горячей воды может упасть уже вечером предыдущего дня.

Проверки проводятся в течение одного дня. Подача тепловой энергии будет восстановлена ​​уже вечером того же дня, за исключением тех мест, где будет выявлено повреждение тепловой сети. Перебои в подаче тепловой энергии возможны до устранения повреждения. В местах, где тепловые сети полностью модернизированы, проверки проводятся раз в четыре года.

AS Rīgas siltums просит жителей немедленно сообщать об обнаруженных во время проверок протечках воды зеленоватого цвета в теплосетях по круглосуточному бесплатному номеру телефона 800 000 90.