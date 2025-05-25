Во вторник в Болдерае отключат горячую воду

Во вторник, 27 мая, в Болдерае AS Rīgas siltums проведет гидравлическую проверку безопасности теплосетей во время которой будет нарушен нагрев горячей воды, сообщила агентству LETA компания AS Rīgas siltums.
27 мая AS Rīgas siltums проведет гидравлические испытания тепловых сетей котельной на улице Гобас, 33а, в ходе которых в Болдерае не будет горячей воды.
Кроме того, 4 июня будет нарушено горячее водоснабжение в Вецмилгрависе, поскольку Rīgas siltums проведет гидравлические испытания тепловых сетей на тепловой станции "Вецмилгравис".
В целях безопасности жильцов, чтобы горячий теплоноситель не утек в окружающую среду в случае повреждения теплосетей, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до +45 градусов, поэтому температура горячей воды может упасть уже вечером предыдущего дня.
Проверки проводятся в течение одного дня. Подача тепловой энергии будет восстановлена уже вечером того же дня, за исключением тех мест, где будет выявлено повреждение тепловой сети. Перебои в подаче тепловой энергии возможны до устранения повреждения. В местах, где тепловые сети полностью модернизированы, проверки проводятся раз в четыре года.
AS Rīgas siltums просит жителей немедленно сообщать об обнаруженных во время проверок протечках воды зеленоватого цвета в теплосетях по круглосуточному бесплатному номеру телефона 800 000 90.
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