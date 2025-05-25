Когда вернут скамейки, демонтированные с остановки на улице Кр. Барона? Отвечает дума

Полтора года назад в Риге, на пересечении улиц Кр. Барона и Гертрудес, муниципалитет решил убрать скамейки, которые бездомные использовали не только для того чтобы сидеть, но и для удовлетворения своих естественных потребностей. Тогда Рижская дума пообещала установить другие скамейки рядом с остановкой общественного транспорта, однако их до сих пор нет. Как объяснили в Рижской думе программе Латвийского телевидения 4. studija, вариант решения проблемы все еще ищется. Об этом сообщает портал lsm.lv.
Телезрительница программы Гунта выразила возмущение, что на остановке на улице Дзирнаву, где поток людей меньше, установлены новые скамейки, в то время как на остановке рядом с Barona centra пассажирам приходится стоять, ожидая общественный транспорт.
Более года назад Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы сообщил, что постарается найти решение и установить скамейки другого типа. Однако до сих пор скамейки так и не появились.
Координатор проектов Отдела внешних коммуникаций Департамента коммуникаций Рижского самоуправления Айра Анцане отметила, что в ближайшее время установку скамеек не планируют.
"Ранее скамейки находились на частной земле, и сейчас частный собственник заявил, что не хочет, чтобы эти скамейки были возвращены. Департамент рассматривает, планирует, где можно установить их в другом месте”, - пояснила она.
Один из вариантов - установить скамейки прямо на остановке, но в таком случае они окажутся посередине тротуара, что не является хорошим решением. Поэтому лучший подход все еще ищется.
Анцане обратила внимание, что в случаях, когда скамейки на остановке отсутствуют, на то есть объективные причины, например, их нельзя установить, или они повреждены и восстанавливаются.
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