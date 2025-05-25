Когда вернут скамейки, демонтированные с остановки на улице Кр. Барона? Отвечает дума

Телезрительница программы Гунта выразила возмущение, что на остановке на улице Дзирнаву, где поток людей меньше, установлены новые скамейки, в то время как на остановке рядом с Barona centra пассажирам приходится стоять, ожидая общественный транспорт.

Более года назад Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы сообщил, что постарается найти решение и установить скамейки другого типа. Однако до сих пор скамейки так и не появились.

Координатор проектов Отдела внешних коммуникаций Департамента коммуникаций Рижского самоуправления Айра Анцане отметила, что в ближайшее время установку скамеек не планируют.

"Ранее скамейки находились на частной земле, и сейчас частный собственник заявил, что не хочет, чтобы эти скамейки были возвращены. Департамент рассматривает, планирует, где можно установить их в другом месте”, - пояснила она.

Один из вариантов - установить скамейки прямо на остановке, но в таком случае они окажутся посередине тротуара, что не является хорошим решением. Поэтому лучший подход все еще ищется.

Анцане обратила внимание, что в случаях, когда скамейки на остановке отсутствуют, на то есть объективные причины, например, их нельзя установить, или они повреждены и восстанавливаются.