ТВ-легенды 90-х: Владимир Молчанов и Владислав Листьев

Накануне шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" было посвящено телевидению 90-х годов. Среди гостей были не только звезды тележурналистики - Александр Любимов, Елена Ханга, Валерий Комиссаров и многие другие, но также внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и музыкальный критик Сергей Соседов.
В 90-е годы телевидение стало единственной возможность интересно провести время. Одной из ярчайших звезд той тв-эпохи стал Владимир Молчанов и программа "До и после полуночи...".
Это была одна из самых популярных программ времен перестройки. Молчанова называли первым совестким аристократом. Хотя передача выходила всего раз в месяц, ее ждали с нетерпением. Только в эфире "До и после полуночи..." можно было увидеть видеоклипы западных поп-звезд.
Такая свобода не нравилась власть имущим, но последней точкой в истории программы стало интервью с арестованным председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым.
Телеведущая и журналистка Ирина Зайцева в те годы попросилась к Молчанову в качестве стажерки. Ей было необходимо написать дипломную работу.
Она признается, что была первая, кто зашел в здание КГБ на Лубянке.
Стоит признать, что в те годы в сфере журналистики шло негласное соперничество между представителями старой школы и молодежью. Об этом вспоминает Любимов, один из ведущих программы "Взгляд".
Ирина Зайцева рассказала, что в 90-е она оказывалась в таких местах, которые раньше не показывали. Журналисты снимали эксклюзивные вещи, которые до этого были под запретом.
"Съемка в женском монастыре, женской тюрьме, а также первый сюжет о перемене пола",
- говорит Зайцева.
Тогда у нее появилась своя первая программа - "Герой дня без галстука". В рамках которой были организованы встречи, с шестью претендентами на пост президента РФ. Зайцева встречалась с женами политиков. Одной из героинь была жена политика и предпринимателя Брынцалова.
"Она совершенно не понимала, что я глумлюсь над ней. Это было продолжение комедии в парламенте",
- вспоминает Ирина.
Журналист Владислав Флярковский отмечает, что и сейчас возможна такая программа. Но это будут совершенно другие политики и их жены.
"Все кажется в первый раз интереснее. Была чистая человеческая эмоция, которая сейчас невозможна",
- говорит он.
Владислав Листьев - был практически единственным человеком на тот момент на телевидении, кто закончил факультет журналистики. Стоит отметить, что тогда было мало профессиональных журналистов, что и делало программы такими особенными.
Его авторская программа "Тема" собирала в студии самых обсуждаемых героев современности.
Передача выходила каждый вторник. Впервые с экранов телевизоров заговорили на табуированные темы. Приглашение принять участие в программе - было заслугой для многих звезд.
Гостями были: Богдан Титомир, Алла Пугачева, Константин Райкин, Андрей Макаревич, Ирина Хакамада, Юрий Шевчук, Барбара Брыльска, Филипп Киркоров и многие другие.
После Листьева ведущими были Лидия Иванова, Дмитрий Менделелв и Юлий Гусман. Последний эфир вышел в 2000 году.
Сергей Соседов отметил уникальный стиль работы Листьева.
"Я бывал у Влада Листьева, и получил колоссалье удовольствие от общения. Оно было, в отличие от сегодняшнего, более интеллектуальное...Был подтекст, Эзопов язык... Задает простые вопросы, но там есть тонкая провокация. Тонкая и мастерская работа журналиста",
- пояснил он.
Музыкальный критик также назвал, чего не хватает современным телеведущим.
"Сегодня нет весомости, нет дороговизны ведущего. Мало личностей. Тогда их было гораздо больше",
- подчеркнул он.
Российский политик и публицист Ирина Хакамада рассказала, что она тоже была одной из героинь программы Листьева.
"Я влюбилась в него. Он так разговаривал с женщинами! Он вел диалог глазами. Стоит отметить, что он фактически сделал мое имя"
Герои программы признали, что в те годы они делали, что хотели. Многое разрушалось, чтобы создать нечто новое и свободное.
Ранее российской актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов на программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" откровенно рассказал о тяжелом времени, когда он начал снимать свои первые сериалы, а также стал последним, кто видел Владислава Листьева перед смертью.