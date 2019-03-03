Сын погибшей от "Новичка" британки написал письмо Путину

Эван Хауп - сын подданной Великобритании Дон Стерджес, скончавшейся от отравления в британском Эймсбери, - обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, сообщает Deutsche Welle.
"Полиция Великобритании уверена, что как минимум двое россиян ответственны за ее смерть. Однако они, похоже, находятся под защитой вашего государства. Разрешите нашим офицерам допросить этих мужчин касательно убийства моей матери", - цитирует Хаупа издание Daily Mirror.
Напомним, в марте прошлого года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следствия, нервно-паралитическое вещество "Новичок" было нанесено на дверную ручку дома Скрипаля.
Долгое время Скрипали провели в больнице, а нынешнее их место пребывания сохраняется в тайне.
В свою очередь в июне в Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стерджес. Оказалось, что они также были отравлены "Новичком". Предположитель, яд находился во флаконе из-под духов. Через несколько дней женщина скончалась. Россия свою причастность к инцидентам отрицает.
Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - офицер российской военной разведки, который прибыл в Великобританию с паспортом на имя Сергея Федотова.
Между тем посольство РФ в Лондоне 3 марта распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери. Авторы доклада, в частности, заявляют, что в отравлении Скрипалей 4 марта 2018 года британские власти бездоказательно обвинили российское государство и ряд граждан России.