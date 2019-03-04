Растущий в носу зуб мешал мужчине дышать

Известно, что пациент пытался лечить насморк даже стероидами. Но только после осмотра носовой полости специальной камерой медики выявили проблему.

Сделав компьютерное сканирование, врачи выяснили, что в носу разположена масса из эмали. При помощи щипцов они удалили росший там зуб, отметив, что никогда раньше подобного не видели.

Предполагается, что такое могло произойти из-за травмы или инфекции, но пациент наличие подобного отрицает. Скорее всего, зуб находился в носу всегда, но со временем вокруг него началось воспаление, что и вызвало проблемы с дыханием.