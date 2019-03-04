Растущий в носу зуб мешал мужчине дышать
59-летний мужчина обратился к медикам с проблемой заложенности носа. После обследования оказалось, что нормально дышать ему мешает растущий в ноздре зуб. Об этом пишет издание BMJ Case Reports.
Известно, что пациент пытался лечить насморк даже стероидами. Но только после осмотра носовой полости специальной камерой медики выявили проблему.
Сделав компьютерное сканирование, врачи выяснили, что в носу разположена масса из эмали. При помощи щипцов они удалили росший там зуб, отметив, что никогда раньше подобного не видели.
Предполагается, что такое могло произойти из-за травмы или инфекции, но пациент наличие подобного отрицает. Скорее всего, зуб находился в носу всегда, но со временем вокруг него началось воспаление, что и вызвало проблемы с дыханием.