7 самых важных витаминов для женщин старше 40: как правильно их принимать

Витамин C - для иммунитета, кожи и антиоксидантной защиты

После 40 лет уровень коллагена в коже начинает снижаться, а витамин С необходим для синтеза коллагена - он помогает сохранить кожу упругой, суставы здоровыми и предотвращает преждевременное старение. Он также укрепляет иммунную систему, защищает клетки от оксидативного стресса и способствует усвоению железа, которое в этом возрасте часто может быть нарушено.

Витамин С является водорастворимым, поэтому организм его не накапливает - его нужно принимать ежедневно. Лучше всего принимать его утром или в полдень с фруктами или овощами, такими как цитрусовые, перец, брокколи или киви. Если вы принимаете пищевую добавку, выбирайте натуральные формы (аскорбиновую кислоту или аскорбатные комплексы), желательно в сочетании с биофлавоноидами, которые улучшают усвоение. Не рекомендуется принимать натощак, если у вас чувствительный желудок - лучше во время еды. Для более длительного эффекта дозу можно разделить на две небольшие порции, которые следует принимать в течение дня.