"Я - пример того, что все в порядке" - 23-летняя советница Йоните о правах женщин в Латвии

После получение должности советника, Йоните получила массу негативных комментариев. Девушка считает, что такое не случилось бы, если бы она была мужчиной,

"В нашем обществе так принято, как правило, не смотреть на возраст молодых и успешных мужчин. На мужчину смотрят с уважением и верят, что он честно заслужил конкретное рабочее место.

В свою очередь, если девушка получает высокую должность, полагают, что ей надо играть в куклы. Либо существует мнение, что она сделала что-то неприглядное, чтобы попасть на это место. Никто не задумывается, что девушка заслужила эту должность тяжелым трудом"

- объясняет Йоните.

Девушка отмечает, что в Латвии ситуация не настолько плоха.

"У нас очень много чудесных женщин - лидеров, у которых можно учиться и вдохновляться.

Я - пример того, что все в порядке, а с волной негатива можно справиться. Женщина часто получает ниже пояса, вне зависимости от возраста. Я не знаю, писали бы такие комментарии мужчине.

Эмоционально, в самом начале, это задевает. Потом наращиваешь кожу потолще и справляешься",

- рассуждает Беата.