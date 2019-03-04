Изменения в сфере "быстрых" кредитов с первого июля: к чему готовиться?
Поправки к закону о защите прав потребителей (PTAL) вступят в силу с первого июля, что будет означать ограничения в сфере быстрого кредитования. Чтобы узнать отношение небанковских кредиторов к этому вопросу, портал TVNET обратился к 4finance, которого на нашем рынке представляют такие компании как SMSCredit.lv, Ondo.lv, Vivus.lv и Kimbi.lv. Ситуацию сферы быстрого кредитования описал исполнительный директор 4finance Гвидо Эндлер.
Эндлер отметил, что в обществе до сих пор распространён миф о том, что большая часть латвийцев отправилась за границу, не сумев погасить быстрые кредиты. Однако средняя небанковская сумма займа относительно небольшая, чтобы из-за неё покидать страну.
"Если посмотреть, каковы средние суммы небанковских займов, то это 170 евро. Это кажется смешным. Действительно ли из-за такой суммы люди эмигрируют?", - задал риторический вопрос Эндлер.
Он рассказал, что весной 2018 года 4finance проводил опрос среди своих клиентов, в котором участвовали 2445 заемщиков. Полученные данные свидетельствуют, что из всех респондентов вне Латвии живёт только 7%. Опрошенные, которые сейчас не живут в Латвии, причиной своего переезда называют низкий уровень зарплаты (46%), неспособность найти работу по своей профессии (25%), слабую социальную защиту (18%), желание перемен и нового опыта (16%) и несоразмерное налоговое бремя в стране (15%).
Если говорить об ответах, в которых фигурировали долговые обязательства, то респонденты скорее отмечали неспособность оплатить долг в банке (8%), а неспособность погасить быстрый кредит указали только в 3% случаев.
На вопрос, был ли этот миф вызван процентными ставками быстрых кредитов, Эндлер ответил, что отрасль в настоящее время регулируется, и кредиты выдаются на четко определенных условиях.
"(..) Закон предусматривает, что занимая те же 100 евро, кредитор не может просить отдать более 200 евро. Мы были первой компанией в Латвии, которая в своих внутренних процессах сама установила этот потолок или total cost of loan, ещё до того, как это было установлено законом. Мы пытались саморегулироваться, например, установив запрет на выдачу кредитов людям не достигшим 20 лет", - рассказал Эндлер.
Сейчас учреждения работают динамично и Эндлер не скрывает, что улучшение качества услуг происходит методом проб и ошибок.
Говоря о поправках PTAL, Эндлер отметил, что на данный момент актуально говорить о двух сроках. Первые перемены произошли уже первого января, а следующие будут первого июля.
"В январе вошли в силу поправки, определяющие, что максимальная сумма кредита, если её нужно погасить одним платежом, не может превышать 50% от минимальной заработной платы. (..) Второе ограничение - такие кредиты клиенты могут продлить не больше, чем в два раза. Если раньше, мы могли сами указывать лимиты, то сейчас эти поправки определяет PTAL (..)".
Он рассказал, что платежеспособность клиента проверялась ещё до 1 января. Она проводится и тогда, когда клиент занимает 50 евро (и меньше). В этом процессе используются базы данных Управления по делам гражданства и миграции, бюро кредитной информации и других учреждений.
Небанковские кредиторы, основываясь на системах тестирования платежеспособности клиентов с использованием финансовых технологий, оценивают тысячи различных критериев, позволяющих определить не только точность текущего финансового положения клиента, но и прогнозировать, будет ли оно меняться в течение периода погашения кредита.
Каждая деталь в процессе заполнения кредитной заявки создаёт кредитный рейтинг и "цифровой отпечаток" клиента. (..) 4finance всегда заботится о том, чтобы клиент был платежеспособным, так как учреждение не заинтересовано в выдаче средств людям, которые не могут их погасить.
"Ещё один миф, что живёт в обществе - небанковские кредиторы не оценивают платежеспособность человека до предоставления кредита, вот почему у отрасли плохой кредитный портфель. Следует подчеркнуть, что 4finance возвращает 90% своих займов в течение 30 дней. В свою очередь, в течение 90 дней возвращается 92,5%. В последующие периоды возвращается почти 95%", - рассказал Эндлер.
Ещё один существенный фактор - желания клиента. По словам Эндлера, в момент, когда сокращают суммы на половину от минимальной зарплаты, к ним обращаются клиенты, которые всё ещё хотят получить больше, чем 215 евро.
Он обратил внимание, что латвийские банки предлагают кредитование частных лиц начиная от 500 евро на шесть месяцев. Однако наибольшее различие между банком и клиентом то, что банки работают с деньгами вкладчиков, а небанковский сектор работает с международными деньгами, за использование которых платятся проценты.
Более 250 тысяч человек в Латвии получают менее 500 евро в месяц. Банки не будут кредитовать этих людей. Если небанковские учреждения прекратят выдачу небольших сумм после первого июля, то 250 тысяч человек, составляющие значительную часть экономически активного населения, потеряют возможность кредитования.
Некоторые не будут пользоваться такими услугами, но большая их часть придет к другим физическим и юридическим лицам, потенциально к "серому" сектору. Могут появиться игроки, которые предлагают кредиты без лицензии и без четких условий. В этом случае государство утратит налоговую политику. Неизвестно будет, как произойдут все, связанные с этим, процессы.
"Это создаёт искусственную ситуацию, где заемщиков заставляют занимать большие суммы на долгосрочных условиях, в которых они не нуждаются. Это только увеличит финансовую нагрузку клиентов", - прогнозирует Эндлер.
"Например, у клиента 200 евро и он хочет купить новый холодильник, заняв у нас 200 евро. Чтобы это сделать, ему нужно будет занять 500 евро на полгода и в результате он заплатит дороже. Это такой абсурд, что появится в этой ситуации с первого июля. Мы достигнем того, что в Латвии будут самые дешевые кредиты в Европе, и скорее всего в мире. Нигде в мире такого регулирования нет.
Прогнозируется, что после первого июля с рынка исчезнет от 50 до 500 учреждений, поменяется концепция услуг, другими словами, услуги краткосрочного кредитования, которые мы сейчас знаем, больше не будут предоставляться".
Отвечая на вопрос о том, как может произойти трансформация небанковского сектора, менеджер 4finance рассказывает, что в настоящее время существует новый продукт, предлагающий три основных изменения - сниженную процентную ставку, увеличенный кредитный лимит до 500 евро и невозможность продления срока погашения.
"Ещё до начала этого года, каждой из 100 кредитных заявок деньги выдали менее, чем 30 клиентам. Сейчас думаю, что так называемый acceptance rate упадёт и ещё меньше клиентов получат кредит. С новым продуктом клиенты имеют возможность оплачивать ежемесячные платежи, частично покрывая как проценты, так и основную сумму. Это похоже на то, что предлагают и в банках", - пояснил Эндлер.
Существенные изменения также переживет рекламный рынок. По оценкам предпринимателя, СМИ могут потерять 15 миллионов евро финансирования от сектора кредитования.
У потребителей будет возможность выбора с 1 июля: до этого рынок быстрого кредитования будет трансформироваться, и клиенты должны будут оценить, что предлагает банковский и небанковский сектор.
"К этому времени возрастёт конкуренция между банками и небанковскими учреждениями, так как нужно будет учиться меняться, чтобы выжить с новыми процентными ставками. Многие компании рассматривают возможность выпуска кредитных карт и это будет одним из решений, которое может сделать небанковское учреждение. Возможностей, как продолжить работу, не так много. У потребителей будут ограниченные возможности для получения меньших сумм, что я считаю большим ударом для клиента", - предполагает Эндлер.