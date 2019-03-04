Изменения в сфере "быстрых" кредитов с первого июля: к чему готовиться?

"Ещё один миф, что живёт в обществе - небанковские кредиторы не оценивают платежеспособность человека до предоставления кредита, вот почему у отрасли плохой кредитный портфель. Следует подчеркнуть, что 4finance возвращает 90% своих займов в течение 30 дней. В свою очередь, в течение 90 дней возвращается 92,5%. В последующие периоды возвращается почти 95%", - рассказал Эндлер.

Ещё один существенный фактор - желания клиента. По словам Эндлера, в момент, когда сокращают суммы на половину от минимальной зарплаты, к ним обращаются клиенты, которые всё ещё хотят получить больше, чем 215 евро.

Он обратил внимание, что латвийские банки предлагают кредитование частных лиц начиная от 500 евро на шесть месяцев. Однако наибольшее различие между банком и клиентом то, что банки работают с деньгами вкладчиков, а небанковский сектор работает с международными деньгами, за использование которых платятся проценты.

Более 250 тысяч человек в Латвии получают менее 500 евро в месяц. Банки не будут кредитовать этих людей. Если небанковские учреждения прекратят выдачу небольших сумм после первого июля, то 250 тысяч человек, составляющие значительную часть экономически активного населения, потеряют возможность кредитования.

Некоторые не будут пользоваться такими услугами, но большая их часть придет к другим физическим и юридическим лицам, потенциально к "серому" сектору. Могут появиться игроки, которые предлагают кредиты без лицензии и без четких условий. В этом случае государство утратит налоговую политику. Неизвестно будет, как произойдут все, связанные с этим, процессы.

"Это создаёт искусственную ситуацию, где заемщиков заставляют занимать большие суммы на долгосрочных условиях, в которых они не нуждаются. Это только увеличит финансовую нагрузку клиентов", - прогнозирует Эндлер.

"Например, у клиента 200 евро и он хочет купить новый холодильник, заняв у нас 200 евро. Чтобы это сделать, ему нужно будет занять 500 евро на полгода и в результате он заплатит дороже. Это такой абсурд, что появится в этой ситуации с первого июля. Мы достигнем того, что в Латвии будут самые дешевые кредиты в Европе, и скорее всего в мире. Нигде в мире такого регулирования нет.

Прогнозируется, что после первого июля с рынка исчезнет от 50 до 500 учреждений, поменяется концепция услуг, другими словами, услуги краткосрочного кредитования, которые мы сейчас знаем, больше не будут предоставляться".

Отвечая на вопрос о том, как может произойти трансформация небанковского сектора, менеджер 4finance рассказывает, что в настоящее время существует новый продукт, предлагающий три основных изменения - сниженную процентную ставку, увеличенный кредитный лимит до 500 евро и невозможность продления срока погашения.

"Ещё до начала этого года, каждой из 100 кредитных заявок деньги выдали менее, чем 30 клиентам. Сейчас думаю, что так называемый acceptance rate упадёт и ещё меньше клиентов получат кредит. С новым продуктом клиенты имеют возможность оплачивать ежемесячные платежи, частично покрывая как проценты, так и основную сумму. Это похоже на то, что предлагают и в банках", - пояснил Эндлер.

Существенные изменения также переживет рекламный рынок. По оценкам предпринимателя, СМИ могут потерять 15 миллионов евро финансирования от сектора кредитования.

У потребителей будет возможность выбора с 1 июля: до этого рынок быстрого кредитования будет трансформироваться, и клиенты должны будут оценить, что предлагает банковский и небанковский сектор.