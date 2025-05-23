Инфектологи призывают жителей пройти тест на гепатит C

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний за 2023 год, средний показатель заболеваемости гепатитом C по странам ЕС составляет 4,1 случая на 100 000 жителей, тогда как в Латвии этот показатель достигает 36,2 случая на то же количество населения.

Зелтиня объясняет, что существуют несколько видов вирусного гепатита. Гепатитами A и E обычно заражаются контактным способом, через бытовые предметы, загрязненную воду или продукты, загрязненные вирусом при приготовлении, хранении или подаче. Вирусные гепатиты B и C относятся к трансмиссивным видам. Заражение происходит при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека, чаще всего - через кровь, однако вирус содержится также в сперме, слюне, вагинальном секрете и других биологических жидкостях.

Наиболее распространенные пути заражения - незащищенный сексуальный контакт, употребление наркотиков с использованием общих предметов (например, игл), а также косметологические процедуры при несоответствующей обработке инструментов.

Без лечения гепатит C чаще всего переходит в хроническую стадию, приводя к нарушениям функций печени.

Примерно в 5% случаев гепатит C может привести к развитию рака печени. Без лечения как гепатит B, так и гепатит C могут закончиться циррозом печени и раком печени - тяжелейшими заболеваниями. Именно поэтому каждому стоит хотя бы раз сдать анализы на антитела к вирусам гепатита, чтобы удостовериться в своем здоровье.