Инфектологи призывают жителей пройти тест на гепатит C

В связи с тем, что Латвия занимает довольно высокое место среди стран Евросоюза по показателям заболеваемости гепатитом C, президент Латвийской ассоциации инфектологов и гепатологов (LIHA), профессор Индра Зелтиня призывает каждого жителя страны воспользоваться возможностью пройти тест на гепатит C.
До 27 мая, в рамках Европейской недели тестирования, можно пройти обследование на гепатиты B и C, а также на ВИЧ в нескольких пунктах профилактики по всей Латвии.
Зелтиня подчеркивает, что зачастую люди ошибочно считают, будто гепатит C их не коснется, так как они "не принимают наркотики и не вступают в случайные связи", и поэтому полагают, что проверяться нет необходимости. Однако, как указывает специалист, чаще всего люди, узнавшие о позитивном результате теста, совершенно не представляют, где, когда и каким образом произошло заражение. Как правило, болезнь долгое время протекает бессимптомно, и пациенты узнают о диагнозе слишком поздно - лишь когда появляются серьезные жалобы на здоровье.
Зелтиня обращает внимание на то, что гепатит C распространен, однако при своевременной диагностике он полностью излечим.
Хотя в Латвии количество впервые выявленных случаев гепатитов B и C постепенно снижается, оно по-прежнему значительно выше, чем в других странах ЕС. Как поясняет специалист, чаще всего вирусный гепатит обнаруживается уже в хронической форме.
По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний за 2023 год, средний показатель заболеваемости гепатитом C по странам ЕС составляет 4,1 случая на 100 000 жителей, тогда как в Латвии этот показатель достигает 36,2 случая на то же количество населения.
Зелтиня объясняет, что существуют несколько видов вирусного гепатита. Гепатитами A и E обычно заражаются контактным способом, через бытовые предметы, загрязненную воду или продукты, загрязненные вирусом при приготовлении, хранении или подаче. Вирусные гепатиты B и C относятся к трансмиссивным видам. Заражение происходит при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека, чаще всего - через кровь, однако вирус содержится также в сперме, слюне, вагинальном секрете и других биологических жидкостях.
Наиболее распространенные пути заражения - незащищенный сексуальный контакт, употребление наркотиков с использованием общих предметов (например, игл), а также косметологические процедуры при несоответствующей обработке инструментов.
Без лечения гепатит C чаще всего переходит в хроническую стадию, приводя к нарушениям функций печени.
Примерно в 5% случаев гепатит C может привести к развитию рака печени. Без лечения как гепатит B, так и гепатит C могут закончиться циррозом печени и раком печени - тяжелейшими заболеваниями. Именно поэтому каждому стоит хотя бы раз сдать анализы на антитела к вирусам гепатита, чтобы удостовериться в своем здоровье.
Специалист подчеркивает, что все необходимые тесты в Латвии доступны и проводятся быстро, однако далеко не каждый инфицированный попадает в поле зрения врачей.
Уже несколько лет в Латвии доступна государственная программа медикаментозного лечения гепатита C, эффективность которой достигает 95-98%.
Зелтиня напоминает, что более десяти лет назад большинство случаев заражения гепатитом C выявляли среди наркопотребителей. В целом же группы риска остались прежними - заключенные, так как, к сожалению, наркотики употребляются и в тюрьмах, а также люди, находящиеся в закрытых или длительно функционирующих учреждениях, где желание вступать в половые отношения сохраняется, а знаний о способах распространения болезни недостаточно.
Хотя процент зараженных среди наркопотребителей высок, численно большую группу составляют "обычные люди", которые не имеют представления, как и где заразились, отмечает специалист.
Основной задачей по-прежнему остается выявление инфицированных, признает Зелтиня. Всемирная организация здравоохранения поставила цель к 2030 году ликвидировать гепатит C как серьезную угрозу общественному здоровью на международном уровне, и каждое государство обязано выявить максимальное число пациентов.
По словам Зелтини, диагностика в Латвии доступна и относительно недорога, однако главная проблема - убедить каждого пройти тест. На уровне планирования государственной политики одним из предложений может быть обеспечение регулярного тестирования во всех местах лишения свободы.
Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что лечение гепатитов B и C, а также ВИЧ, сразу после выявления инфекций полностью покрывается государством.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!