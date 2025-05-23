Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией

Между тем высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что обмен пленными действительно происходит, однако он еще не завершен.

"Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной", - сообщил Трамп в социальной сети Truth Social. Он добавил, что соглашение "вскоре вступит в силу", хотя не уточнил, что именно имел в виду.

Трамп также задал риторический вопрос: "Может ли это привести к чему-то большему?" Вероятно, этим он намекал на возможность международных дипломатических усилий по прекращению войны.

Договоренность об обмене пленными была достигнута на прошлой неделе в Турции во время первых прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся впервые после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Эта встреча продолжалась всего два часа и не принесла никакого прорыва в международных дипломатических усилиях по прекращению боевых действий.