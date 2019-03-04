Божена Рынска призналась в клинической смерти

Светская обозревательница Божена Рынска, тяжело переживающая смерть супруга Игоря Малашенко (одного из сооснователей канала НТВ) и попавшая в больницу, намекнула на свой странице в Facebook о перенесенной клинической смерти.
Накануне журналистка была доставлена в больницу. Тетя женщины пояснила, что Божена находится в плохом состоянии.
Позже сама Рынска решила рассказать подписчикам, как провела эти дни. Светская львица посетовала, что не встретила возлюбленного после смерти, а то, что рассказывают побывавшие на том свете - это лишь вымысел.
"К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды увидеться с любимыми — всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела",
- написала Божена.