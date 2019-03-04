Пн, 4.03.2019
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Божена Рынска призналась в клинической смерти

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Божена Рынска

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Светская обозревательница Божена Рынска, тяжело переживающая смерть супруга Игоря Малашенко (одного из сооснователей канала НТВ) и попавшая в больницу, намекнула на свой странице в Facebook о перенесенной клинической смерти. 

Накануне журналистка была доставлена в больницу. Тетя женщины пояснила, что Божена находится в плохом состоянии. 

Позже сама Рынска решила рассказать подписчикам, как провела эти дни. Светская львица посетовала, что не встретила возлюбленного после смерти, а то, что рассказывают побывавшие на том свете - это лишь вымысел. 

"К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды увидеться с любимыми — всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела",

 - написала Божена.

Ранее тетя обозревательницы заявила, что у Рынской не осталось денег.

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