Божена Рынска осталась без денег

Женщина подчеркнула, что у Рынски совсем не осталось денег.

"Если бы она была алчным человеком, то позаботилась бы, чтобы у нее в "кубышке" остались деньги. А в ее кубышке – сущие копейки",

- сказала она.

Она пояснила, что на ее племянницу обрушились несправедливо.

"Племянницу стали упрекать во всех смертных грехах, называли ее алчной и жестокой. Но это не так. Божена – резкая, но не алчная. А еще она слишком искренняя, и это качество ей значительно больше вредит, чем помогает.

Ее ранила ситуация, когда люди сейчас начали судить о ней, как об алчной щучке. Она никогда не было содержанкой, Божена тщательно следила за финансовым положением семьи, не позволяла себе разбрасываться деньгами, поэтому упрекать ее в алчности - несправедливо",

- пояснила Костикова.

Тетя отметила, что у племянницы еще осталась квартира в Москве, поэтому ей есть куда вернуться. Она также указала, что теперь Божене придется изменить образ жизни.

"Квартира есть в Москве. Но предстоят большие расходы. Понятно, что образ жизни племяннице придется менять. Но не это самое сложное. В этой ситуации произошли более страшные вещи: часть людей, которых Божена считала своими друзьями, оказались вовсе не друзьями, а временными спутниками жизни. Ей придется многие вещи переоценивать",

- сказала она.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска провела в больнице сутки и в настоящее время плохо себя чувствует.

"Все еще плохо. Но она не в больнице. Я высказала Божене свое недовольство по поводу ее слишком откровенных постов в соцсети. Ведь понять ее смогли далеко не все подписчики",

- ответила Нина Костикова.