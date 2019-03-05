"Я вез им мясо, курицу, хлеб, яблоки. На мои вопросы друзья отвечали уклончиво, а когда я приехал туда, все понял сам". Латвию ежегодно покидают тысячи людей, переезжая в другие страны. Одна из них - Норвегия. Люди стремятся за рубеж, ведь там "трава кажется зеленее, а свет солнца - ярче". Они думают, что стоит лишь переехать, все наладится - деньги приумножатся, а сами они станут счастливее. Да, уровень жизни в Норвегии считается высоким, но как на самом деле за границей живется нашим соотечественникам?

30-летний Гатис (имя изменено по просьбе героя) переехал в Норвегию из Риги три года назад. Молодой человек поделился с TVNET своим опытом проживания и работы за границей.

"Сначала я даже не задумывался о том, чтобы уехать из Латвии. Мои друзья и знакомые, эмигрировавшие за рубеж, много рассказывали о высоких зарплатах и хороших рабочих условиях. Постепенно меня это заинтересовало.

Спустя какое-то время, один из моих близких друзей уехал работать в Норвегию, и я решил его навестить. Пожил у него какое-то время, и он предложил мне попробовать устроиться в строительную компанию, где работал он сам. Таким образом я совершенно случайно остался жить в Норвегии.

Переехать туда совсем не так просто, как кажется. Нельзя просто приехать без плана и цели. При поиске жилья, каждый арендодатель просил меня показать контракт с работы, спрашивал, как долго я уже работаю. Даже счет в банке без этих документов открыть просто нельзя!

Конечно, лучше всего искать работу прямо в Латвии через знакомых и ехать, только тогда, когда уверен, что место есть.

Многие, кто уезжает из Латвии, часто делают это по финансовым причинам. Но приезжать в Норвегию без каких-либо сбережений нельзя! Особенно, если поиск работы еще не начался. Хоть небольшие, но деньги должны быть.

Оформление документов занимает время, а жить в Норвегии дорого.

Про дорогую норвежскую жизнь, наверное, можно было бы долго рассказывать. Когда я собирался ехать к друзьям, меня удивило, что они просили меня привезти им что-то из Латвии. И это были не сувениры, потому что они соскучились по родине. Я вез им мясо, курицу, хлеб, яблоки и другие обычные продукты. На мои вопросы они отвечали уклончиво, а когда я приехал туда, все понял сам.

Люди в аэропорту. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Купить килограмм мяса просто невозможно: все продается по паре кусочков в вакуумной упаковке за 10 евро и выше. Вкусный хлеб – 4-5 евро. Неудивительно, что многие привозят себе еду из своих родных стран, где продовольствие стоит дешевле.

Алкоголь в Норвегии настолько дорогой, что некоторые покупают его "с рук". Что это вообще за "лучшая" жизнь, если приходится покупать что-то нелегально?

Если честно, так во всем. Можно сказать, что иммигранты в Норвегии не живут, а выживают. Я знаю людей, которые в Норвегии существуют по принципу "работа-дом", экономя деньги, а потом приезжают домой - в Польшу, Литву или Латвию, и там шикуют. Покупают дорогие машины, едят в ресторанах и просто транжирят деньги. Так продолжается недели две-три, потом они возвращаются, чтобы работать и еще раз работать.

В стране, в которой я сейчас живу, приезжие сами ремонтируют свои машины как могут, потому что ехать в сервис в Норвегии - немыслимо дорогое удовольствие. Даже такие банальные вещи, как стрижка, перестают быть доступными. Если в Латвии за поход к парикмахеру парню нужно заплатить 10-15 евро, то там - от 30 евро и выше.

Друзья стригут друг друга дома. Выходит, конечно, забавно и глупо, но им на самом деле все равно, как они выглядят. Зато, когда приезжают домой, первым же делом бегут к парикмахеру – нормально постричься. То же самое с лечением зубов или другими, казалось бы, обычными вещами.

Вся эта экономия неудивительна — в начале трудовой деятельности ты получаешь минимальную зарплату. Я получал 165 крон в час (примерно 17 евро).

Для жизни в Латвии эти деньги кажутся приличными, но учитывая норвежские цены, на эту зарплату вряд ли можно прожить на хорошем уровне и еще при этом откладывать что-то.

Норвежская крона. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Владельцы компании, норвежцы, зачастую пользуются иммигрантами, так как понимают, что мы не знаем законов и вряд ли будем жаловаться на нарушение наших прав.

Со мной, например, произошла такая ситуация:

Я работал в строительной компании. Через какое-то время государство выпустило закон об обязательном повышении "минималки" для всех рабочих. Естественно, мой работодатель должен был это сделать, но спустя какое-то время я понял, что это не происходит. Я пробовал по-хорошему попросить его, но ответа не получил. Тогда я написал официальное письмо и пригрозил обратиться в соответствующие службы.

От простого иммигранта такого он не ожидал. Наш конфликт продолжился и закончился тем, что он просто уволил меня. Официальная причина была "отсутствие работы", но уже через пару недель он нанял новых работников. Я понял, что он просто нашел легальный способ от меня избавиться.

Я стал получать пособие, которое составляет примерно 60% от зарплаты. В Латвии на эти деньги можно было бы легко прожить, но в Норвегии этого хватает лишь на еду и аренду квартиры. Пособие нужно, чтобы люди как можно быстрее нашли работу, но сейчас я понимаю, что это не так уж просто. Мне это удалось, но мой работодатель задерживал мне зарплату на месяц и не платил полную сумму, оговоренную в контракте.

Многие приезжие работники закрывают глаза на подобное, потому что "работа есть, и ладно", позволяя ущемлять свои права.

Норвежцы это понимают. Они охотно нанимают иммигрантов, зная, что в некоторых случаях можно будет их каким-то образом обмануть. Конечно, так делают не все, но, к сожалению, это происходит чаще, чем кажется.

В настоящее время я все еще нахожусь в поисках работы. Не хочу мириться с несправедливостью и надеюсь, что мне удастся найти хорошее рабочее место, где мои права будут уважать и обращаться со мной достойно.