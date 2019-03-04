На минувшей неделе истребители НАТО сопроводили военный самолет РФ

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии, один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российский военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
28 февраля истребители НАТО сопроводили самолет "Ту-134", летевший с континентальной части России в Калининградскую область.
Самолет летел с включенным транспондером, но работающим ненадлежащим образом, поддерживал связь с региональными диспетчерами, но следовал без летного плана.
Миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии НАТО осуществляет с авиабаз в Литве и Эстонии.