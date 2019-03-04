На минувшей неделе истребители НАТО сопроводили военный самолет РФ

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии, один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российский военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.