Стрике: у президента Банка Латвии должен быть допуск к гостайне

Она указала, что во фракции Новой консервативной партии (НКП) и на уровне коалиционных партий проходит обсуждение того, какие изменения необходимы. Политик указала, что не установлены и другие необходимые критерии для президента Банка Латвии, к примеру, хорошая репутация.

По мнению Стрике, эту домашнюю работу должен был выполнить еще предыдущий Сейм. Кроме того, углубленно нужно было рассматривать вопрос об освобождении президента Банка Латвии Илмара Римшевича от должности, считает политик. Несмотря на то, что решение Суда ЕС создало более сложную ситуацию с его увольнением, сейчас эту возможность нужно тщательно исследовать, пояснила руководитель юридического комитета.

По отношению к возможности принять решение об освобождении Римшевича от должности много что зависит от скорости следствия Генпрокуратуры, отметила политик. По ее словам, нужна ясность, насколько быстро прокуроры закончат следствие, чтобы принять решение о том, передавать дело суду или же закрыть его.

Ранее генпрокурор Эрик Калнмейерс заявил журналистам, что признание Суда ЕС, что мера пресечения с запретом на занимаемую должность приравнивается к отстранению, что-то новое для юридической системы Латвии.

По оценке Стрике, слова Калнмейерса - отговорка, так как в Латвии уже много лет находится в судебном пространстве Евросоюза, регулы которого нужно знать и соблюдать. На вопрос о возможностях изменений в Законе об уголовном процессе, политик признала, что практически невозможно предусмотреть в законе все случаи.

Как сообщалось, 26 февраля Суд ЕС отменил решение об отстранении Римшевича от должности президента БЛ.

В постановлении суда говорится, что даже временный запрет на исполнение должностных обязанностей считается отстранением от должности.

Иски в Суд ЕС подали и Римшевич, и Европейский центральный банк (ЕЦБ), оспаривая решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в соответствии с которым Римшевич был отстранен от должности, поскольку подозревается в торговле влиянием и взяточничестве.

Римшевич в ходе процесса в Суде ЕС заявил, что не совершил ничего из того, в чем его обвиняют, и подобно ЕЦБ считает, что государство не предоставило никаких доказательств этих деяний.

Суд указал, что на этапе письменной части процесса Латвия не предоставила каких-либо даже предварительных доказательств утверждений о коррупции, которые легли в основу оспариваемого решения. На заседании суда его председатель просил представителей Латвии в кратчайшие сроки предоставить суду документы, обосновывающие оспариваемое решение. Тем не менее ни один из документов, которые представители Латвии подали после судебного заседания, не содержали доказательств того, что существует достаточно фактов, которые свидетельствовали бы об обоснованности выдвинутых Римшевичу обвинений.