По стопам Danske и Swedbank? Через Nordea прошло 700 млн евро подозрительных денег

Анонс Yle привел к резкому падению акций Nordea на фондовых биржах Хельсинки и Стокгольма. В полдень они упали на 5,38 процентов до 7,56 евро.

Из утечки данных просматривается сеть офшорных фирм, через которые прошли сотни миллиардов евро. Происхождение денег неясно.

Часть сделок можно классифицировать как имущество, нажитое преступным путем, следует из соместного расследования журналистов МОТ и членов международной организации OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).

Как сообщает газета Arvopaperi, причиной падения являются подозрения в возможной причастности концерна к отмыванию денег. Масштабная утечка данных показывает, что сомнительные транзакции в размере сотен миллионов евро производились через Nordea.

Журналисты программы Yle MOT получили документы, разоблачающие причастность европейских банков к масштабному отмыванию денег из российских источников.

Согласно закону, банк должен знать своих клиентов и выяснять происхождение вызывающих подозрения денег.

Среди клиентов Nordea была известные танкисты. В их числе, одна домохозяйка из Филиппин, которая ранее была связана с незаконным международным бизнесом по продаже оружия и двое британцев, которые руководили в разных частях мира 2200 фирмами.

Nordea отказался давать интервью Yle и ограничился немногословным ответом, в котором сказано, что банк нарушит закон, если прокомментирует действия конкретных клиентов.

Nordea оказалась не первым банком в северных странах, подозревающимся в причастности к отмыванию денег

Подозрения в адрес Nordea возникли в феврале прошлого года в связи с расследованием дела по возможной причастности Danske Bank к отмыванию денег. Согласно внутреннему расследованию, проведенному Danske Bank в эстонском филиале концерна, через эстонское отделение отмыли миллиарды евро из России.

Британско-американский бизнесмен Билл Браудер утвердил, что также финансовый концерн Nordea был вовлечен в отмывание, и он призвал власти Северных стран расследовать действия Nordea.

В Финляндии Финансовая инспекция передала итоги своего расследования в Центральную криминальную полицию.