В Европарламенте задумались об отмене перевода часов с 2021 года

Комитет Европарламента по транспорту и туризму в понедельник проголосовал за отмену перевода часов в Евросоюзе с 2021 года, страны-участницы смогут сами выбирать между летним и зимним временем, сообщает агентство ЛЕТА.
"Введение перевода часов [...] не принесло ожидаемых результатов, в частности, экономии электроэнергии. Вместо этого были получены серьезные предупреждения от врачей о рисках для здоровья, которые вызывает перевод часов дважды в год", - заявил депутат ЕП от Чехии Павел Свобода, говоря от имени фракции Европейской Народной партии.
В ходе проведенного в прошлом году по заказу Еврокомиссии интернет-опроса, 80% респондентов указали, что поддерживают отказ от перевода часов.
Комитет указывает, что страны-участницы ЕС должны до апреля 2020 года проинформировать Еврокомиссию о своем выборе.
"Нам понятно, что субординация здесь значительна. Однако мы хотим убедиться, что инициатива не угрожает единому рынку. Поэтому мы хотим создать механизм по координации с целью найти лучшее решение для всех стран-участниц", - пояснил Свобода.