В Европарламенте задумались об отмене перевода часов с 2021 года

"Введение перевода часов [...] не принесло ожидаемых результатов, в частности, экономии электроэнергии. Вместо этого были получены серьезные предупреждения от врачей о рисках для здоровья, которые вызывает перевод часов дважды в год", - заявил депутат ЕП от Чехии Павел Свобода, говоря от имени фракции Европейской Народной партии.

В ходе проведенного в прошлом году по заказу Еврокомиссии интернет-опроса, 80% респондентов указали, что поддерживают отказ от перевода часов.

Комитет указывает, что страны-участницы ЕС должны до апреля 2020 года проинформировать Еврокомиссию о своем выборе.