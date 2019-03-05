"Один, но в короне": Зверев устроил пикет на Красной площади

Российский стилист и парикмахер Сергей Зверев устроил пикет на Красной площади. Об этом сам шоумен рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Как стало понятно из публикации звезды, он митинговал за спасение природы, и против строительства новых заводов у разлива озера Байкал.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!"
- написал стилист.
View this post on Instagram
Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? ‼️‼️‼️#краснаяплощадь #кремль #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #пикет #одиночныйпикет