"Один, но в короне": Зверев устроил пикет на Красной площади

View this post on Instagram

Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? ‼️‼️‼️#краснаяплощадь #кремль #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #пикет #одиночныйпикет