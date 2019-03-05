Вт, 5.03.2019
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"Один, но в короне": Зверев устроил пикет на Красной площади

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Сергей Зверев

ФОТО: ITAR-TASS

Российский стилист и парикмахер Сергей Зверев устроил пикет на Красной площади.  Об этом сам шоумен рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Как стало понятно из публикации звезды, он митинговал за спасение природы, и против строительства новых заводов у разлива озера Байкал. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!" 

 - написал стилист.

Напомним, в 2017 году стилист перенес экстренную операцию.

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Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? ‼️‼️‼️#краснаяплощадь #кремль #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #пикет #одиночныйпикет

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