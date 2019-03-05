При взрыве гранате на полигоне в Литве пострадала военнослужащая из Чехии

RUS TVNETНовостиЗа рубежомПри взрыве гранате на полигоне в Литве пострадала военнослужащая из ЧехииПри взрыве гранате на полигоне в Литве пострадала военнослужащая из ЧехииРусский TVNET/LETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии5 марта 2019, 9:59Граната. Иллюстративное фотоФОТО: EPA/ScanpixПри взрыве гранаты во время учений на Гайжюнском полигоне в Йонавском районе Литвы пострадала военнослужащая из Чехии.Как сообщает департамент полиции Литвы, примерно в 10 часов при броске взорвалась ручная граната.Пострадала военнослужащая из Чехии 1990 года рождения - с ранениями ноги и обеих рук она госпитализирована в больницу Каунаса. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииармиялитвачехия