Вт, 5.03.2019
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При взрыве гранате на полигоне в Литве пострадала военнослужащая из Чехии

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Граната. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

При взрыве гранаты во время учений на Гайжюнском полигоне в Йонавском районе Литвы пострадала военнослужащая из Чехии.

Как сообщает департамент полиции Литвы, примерно в 10 часов при броске взорвалась ручная граната.

Пострадала военнослужащая из Чехии 1990 года рождения - с ранениями ноги и обеих рук она госпитализирована в больницу Каунаса.

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