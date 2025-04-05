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Фото Зеленский раскритиковал реакцию посольства США на ракетный удар РФ по Кривому Рогу (2)

Цветы на качелях после российского удара по Кривому Рогу
Цветы на качелях после российского удара по Кривому Рогу Фото: Ukrainian Emergency Service via AP/Reuters/AFP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу раскритиковал слабую реакцию посольства США на российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, в результате которого были убиты 19 человек, в том числе девять детей, сообщает AFP.

Российская баллистическая ракета "Искандер" в пятницу вечером в Кривом Роге попала в центр жилого микрорайона рядом с детской площадкой. За ракетным ударом последовал налет дронов.

В результате атаки пострадали 72 человека, в том числе 12 детей, сообщил глава Днепропетровской окружной администрации Сергей Лысак.

Зеленский в субботу раскритиковал посольство США за то, что оно избегает называть Россию агрессором. "К сожалению, реакция посольства США неприятно удивительная. Такая сильная страна, такой сильный народ и такая слабая реакция", - указал Зеленский".

"Они даже боятся сказать слово "российская", говоря о ракете, которая убила детей", - добавил он.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в пятницу на платформе Х написала, что "сегодня вечером недалеко от детской площадки и ресторана попала баллистическая ракета", добавив, что война должна закончиться.

Брик, которая занимает должность посла США в Украине с мая 2022 года, в своих последних постах в Х не упоминала Россию, говоря об атаках в Украине, несмотря на то, что до середины февраля делала это регулярно. В середине февраля визит Зеленского в Белый дом перерос в открытую ссору между ним и президентом США Дональдом Трампом.

"Да, война должна закончиться. Но, чтобы ее закончить, мы не должны бояться называть вещи своими именами", - отметил в субботу президент Украины.

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