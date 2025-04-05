Российская баллистическая ракета "Искандер" в пятницу вечером в Кривом Роге попала в центр жилого микрорайона рядом с детской площадкой. За ракетным ударом последовал налет дронов.

В результате атаки пострадали 72 человека, в том числе 12 детей, сообщил глава Днепропетровской окружной администрации Сергей Лысак.

Зеленский в субботу раскритиковал посольство США за то, что оно избегает называть Россию агрессором. "К сожалению, реакция посольства США неприятно удивительная. Такая сильная страна, такой сильный народ и такая слабая реакция", - указал Зеленский".

"Они даже боятся сказать слово "российская", говоря о ракете, которая убила детей", - добавил он.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в пятницу на платформе Х написала, что "сегодня вечером недалеко от детской площадки и ресторана попала баллистическая ракета", добавив, что война должна закончиться.

Брик, которая занимает должность посла США в Украине с мая 2022 года, в своих последних постах в Х не упоминала Россию, говоря об атаках в Украине, несмотря на то, что до середины февраля делала это регулярно. В середине февраля визит Зеленского в Белый дом перерос в открытую ссору между ним и президентом США Дональдом Трампом.

"Да, война должна закончиться. Но, чтобы ее закончить, мы не должны бояться называть вещи своими именами", - отметил в субботу президент Украины.

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