Божена Рынска срочно госпитализирована, но уже в Москве

Светская обозревательница Божена Рынска, после возвращения из Испании была экстренно госпитализирована. Родные журналистки сообщают, что это связано со смертью ее супруга сооснователя НТВ Игоря Малашенко. Об этот пишет Gazeta.ru со ссылкой на "Московский комсомолец".