Божена Рынска срочно госпитализирована, но уже в Москве

Светская обозревательница Божена Рынска, после возвращения из Испании была экстренно госпитализирована. Родные журналистки сообщают, что это связано со смертью ее супруга сооснователя НТВ Игоря Малашенко. Об этот пишет Gazeta.ru со ссылкой на "Московский комсомолец".
Согласно доступной в СМИ информации Божена на данный момент находится в одной из московских клиник.
"Божена плохо себя чувствует. Она в больнице сейчас. Так что пока, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу",
- сообщила тетя Божены.
Женщина также подчеркнула, что у журналистки отняли телефон, поэтому она уже несколько дней не делает публикации в социальных сетях.
Напомним, Рынска может лишится квартиры, если ее брак с Малашенко посчитают незаконным.
Ранее Божена призналась, что перенесла клиническую смерть.